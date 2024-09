Ejder Batur: İskansız yapıların tamamının yıkımıyla ilgili işlem başlatmış olduk / Ek görüntüyle

Murat SOLAK / ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mühürlenen Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı sabah saatlerinde başladı. Ekiplerin yıkım çalışmalarının sürdüğü sırada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Batur, 'Toplam burada 7 parça yapı var. Bu 7 parça yapının 2'si iskanlı. Diğer 5'i de iskansız. İskansız yapıların tamamının yıkımıyla ilgili bugün işlem başlatmış olduk' dedi.

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunan kaçak villayla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde, birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir' denildi.

'İHBAR 21 AĞUSTOS'TA GELDİ'

Villanın bulunduğu alana gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Batur, 'Dünyanın incisi İstanbul Boğazımızı hep birlikte korumak mecburiyetindeyiz. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Burasıylka alakalı 21'inde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ihbar geldi. Burası 2960 sayılı kanuna göre Büyükşehir Belediyemizin Boğaziçi İmar Müdürüğümüzün yetki sahasında olan bir yer olması hasebiyle, 21 Ağustos'ta bize gelen ihbar üzerine hemen aynı gün İmar Müdürlüğüne bu ihbarla yazımızı ilettik. İhbarının gereğinin yapılmasıyla ilgili de kendilerine uyarı yazısında bulunduk.Kamu kurumları hukuka en çok riayet etmesi gereken kurumlar. Netice itibariyle kamu kurumları olarak mevzuat neyi emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz.Yasal mevzuat şudur. Yasal mevzuat tutanağı tuttuktan sonra tapu sahibinin iskanlı binalarda varsa kaçak eklentiler onları gidermek, varsa kaçak inşaat ve yapılar onları bertaraf etmek gibi üzerlerinde bir yük vardır. Yine bu alanda yetki sahibi olan 2960 sayılı kanuna göre yetki sahibi olan Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü de, Büyükşehir Belediyesi Encümeni de yapmış oduğu işlemler nbeticesinde burayla alakalı, suç duyurusunda bulundu' dedi.

'NİSAN 2023'TEN İTİBAREN DAHA HASSAS BİR ŞEKİLDE DENETİM YAPILMALIYDI'

'TOPLAM BURADA 7 PARÇA YAPI VAR'

Batur, 'Kamuyounun 2 haftadır gündemini meşgul eden yeri bir an evvel hukuksal mevzut çerçevesinde ilgilisiyle birlikte, yasal olarak da koordine görevimiz var bakanlık olarak. Yıkım işlemlerini bugün itibariyle koordine ederek başlattık. Toplam burada 7 parça yapı var. Bu 7 parça yapının 'si iskanlı. Diğer 5'i de iskansız. İskansız yapıların tamamının yıkımıyla ilgili bugün işlem başlatmış olduk.İskanlı olan kısımları da eklenti kısımları da aynı mevzut aynı hukuk aynı kanun çerçevesinde yapımına devam ediyor.Az önce bahsettiğim yasal süreçler çerçevesinde he il müdürlüğüzün yetkisi var. Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlşüğü de asıl sorumlu kurum. Ne yapıyorsak yapalım, yapacağımız işin hukuki mevzuat çerçevesinde olmasına özellikle dikkat etmeliyiz. Yasal süreler içerisinde ne yapılması gerekiyorsa onu aynen ve harfiyen yapmamız gerekiyor. İlgilisinin bu süre zarfında, zabıt tutanağı tutulduktan itibaren bakanlığımız tarafından 22 Ağustos'tan itibaren İmar Kanunu'na göre 1 aylık, yine büyükşehir encümeninin kararından sonra ilgilisine, tebliğinden sonra 15 günlük yasal çerçeve sözkonusu ilgilisi tarafından az önce atfettiğim konuların giderilmesine dönük mükellefiyetlerini yerine getirmek üzere. Yapacağımız işlemlerde ne doğaya zarar vermeliyiz ne de yapacağımız iş hukukun dışına çıkmalı. Netice itibariyle her bir kurum, her birimizin, tüm kamunun bize mal olmuş 85 milyonun her birinin kamu kurumu; ama üzerindeki mükellefiyetleri, sorumlulukları ve yetkileri en iyi şekilde, zamanında yapmak mecburiyetindeler. Bir yeri, bir bölgeyi kaçak yapıdan korumak, yapıldıktan sonra yıkmak değildir esasen. Yaptırtmamaktır. Yapılmasına müsaade etmemektir. Çünkü yapılmasına müsaade edildikten sonra, öyle veya böyle müsaade edilmese de dikkatten kaçması dahi büyük bir sorunu beraberinde getiriyor. İşte 2 haftadır ülkemizin, neredeyse her bir vatandaşımızın gündemine giren bir konu haline geldi yerin de önemine binaen' dedi.

'BASİT ONARIM İZİN BELGESİNDE KURULLARIN GÖRÜŞÜNE İHTİYAÇ DUYULMAZ'

İl Müdürü Batur, 'Bu bölge, çivi çakılmasına dahi kolayca müsaade edilemeyen bir bölgedir. İskanlı binaların basit, onarım, bakım izni alabilme şansı vardır hukuken. İskanlı binaların tadilat ruhsatı alabilme, tadilat ruhsatı alabilmeyi de Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün, bakanlığımızın ilgili kurullarından görüş alarak vermesi gerekir. Aynı şekilde, güçlendirme ruhsatı alabilir iskanlı binalar Boğaziçi öngörünümünde. Bakanlığımızın kurullarından izin almak, kurullarımızın periyodik olarak o izin verildikten sonra da Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün ilgili kurullarımızdan aldıkları görüşler çerçevesinde oluşturduğu izni, harfiyen, etap etap takip etmekle mükellefiyetleri vardır. Basit onarım izin belgesi dediğimiz belgede kurulların görüşüne ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü 2023 Nisan'ında basit onarım izin belgesi vermiştir ve kurullarımızın öyle ya da böyle bilgisine, ilgisine müracaat edilmemiş. Mevzuat gereği edilmez, basit onarım belgesi veriyorsanız etmezsiniz. Tadilat ruhsatı veya güçlendirme ruhsatı veriyorsanız eğer kurullarımızın bilgisi olur ve kurullarımızın da yine 2863 sayılı kanun çerçevesinde üzerine düşen mükellefiyetleri yerine getirme gibi bir sorumluluğu vardır' diye konuştu.