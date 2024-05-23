Edremit'te Sağanak Yağış: Ev ve İş Yerleri Su Bastı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sağanak etkili oldu.

Edremit'te kuvvetli sağanağa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı.

İlçenin farklı bölgelerinde yağış dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.