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Edremit'te Sağanak Yağış: Ev ve İş Yerleri Su Bastı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Edremit'te kuvvetli sağanağa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sağanak etkili oldu.

Edremit'te kuvvetli sağanağa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı.

İlçenin farklı bölgelerinde yağış dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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