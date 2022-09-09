Edirne gündem haberi | Edirne'den kısa kısa Güncel Haberler Edirne haberi: Lalapaşa'da polis ekipleri tarafından vatandaşlara "KADES" ve "UYUMA" bilgilendirme çalışmaları düzenlendi. Lalapaşa'da polis ekipleri tarafından vatandaşlara "KADES" ve "UYUMA" bilgilendirme çalışmaları düzenlendi. Lalapaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı kapsamında bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Polis ekiplerince, pazar yeri ve kıraathanelerde vatandaşlara farkındalık eğitimi verildi. Eğitimlerde aile içi şiddet, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Kaya okulları ziyaret etti Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçe merkezindeki okulları ziyaret etti. Kaymakam Kaya, yeni eğitim dönemi öncesi okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Yeni dönem öncesi yapılan hazırlıklar hakkında bilgi alan Kaya, değerlendirmelerde bulundu. Kaya, uyum haftası kapsamında okula başlayan öğrencilerle de bir araya geldi. Güncel Kaynak: AA / Ogün Kurkan KADES Güncel Haberler

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