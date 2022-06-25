Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "En Roman Dostu Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Ayrımcılık Derneği "Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Kadınının Değişim Gücü" projesi kapsamında Gürkan'a ödül verdi.

Gürkan, İstanbul'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada belediyede kendisini Roman olarak tanımlayan çalışan sayısının yüzde 27 olduğunu belirtti.

Türkiye'de kendini Roman olarak tanımlayan vatandaşların en çok çalıştığı kurumun Edirne Belediyesi olduğunu aktaran Gürkan, "Biz bununla gurur duyuyoruz. İçlerinde temizlik görevlisi de var, büro memuru da var, kadrolu işçi olan da var daire müdürü olan da var biz tüm çalışanlarımız ile dil, din, ırk farklı gözetmeksizin gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kaymakçı sanayi esnafıyla bir araya geldi

Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Meriç Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Sanayi sitesinde incelemede bulunan Kaymakçı, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Kaymakçı, sanayi sitesinin ilçenin gelişimine ve ekonomiye önemli katkı sağladığını belirtti.

Esnafın yanında olduklarını aktaran Kaymakçı, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kaymakam Göktaş, Karaincirli köyünü ziyaret etti

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçeye bağlı Karaincirli köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Göktaş, yapılan çalışmalarla ilgili alıp vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Talep ve sorunları dinleyen Göktaş, boğulma vakaları ve orman yangınları konusunda alınan tedbirlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Kaymakam Kaya yol çalışmasını inceledi

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Geçkinli ve Küküler köyleri arasındaki yol çalışmalarını inceledi.

İki köy arasında zaman içinde bozulan yol, İl Özel İdaresince asfaltlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Kaya, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.