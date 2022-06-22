Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Hindistan'da Müslümanların zor günler geçirdiklerini söyledi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada ülkede yaşayan Müslümanların varlık savaşı verdiğini belirtti.

Çok sayıda Müslümanın hapse atıldığını iddia eden Tekin, şunları kaydetti:

"Hindistan'ı sadece Hintlilerin hakim olduğu ve yaşadığı bir ülke haline getirmeyi amaçlayan İslam düşmanı faşist bir ideolojiye sahip Hindutva adlı akım her geçen Hindistan'da güç kazanmaya devam ediyor. Hindistan'da çıkarılan 'Vatandaşlık Yasası' ile birlikte on binlerce Müslüman yalnızca İslami kıyafet giydiği ya da sakalı olduğu için hapse atıldı.

On binlerce Müslüman kızın eğitim hakkı ellerinden alındı. Hükümet güçleri tarafından birçok cami yıkılıp yağmalandı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e küstahça dil uzatma hadsizliğini de yapan Hindistan rejimine karşı tüm Müslümanların ve devletlerin dirayetli bir duruş göstermesi gerekir. İslam ülkeleri yöneticilerini ve vicdan sahibi dünya halklarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz."

Keşan Belediyesi istihdama destek sağlıyor

Keşan Belediyesi, ilçedeki iş potansiyelini artırmak için oluşturduğu İŞKUR Hizmet Noktası istihdama katkı sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR Hizmet Noktası, Keşan'da eleman arayanlarla iş arayanları aynı noktada buluşturuyor.

İŞKUR Edirne İl Müdürlüğü ile yapılan anlaşma sonrası Keşan Belediyesi bünyesinde oluşturulan İŞKUR Hizmet Noktasında, iş arayanlar, bilgilerinin ve özelliklerinin yer aldığı özgeçmişlerini İŞKUR Hizmet Noktasına bırakıyor.

İş arayanların özgeçmişleri sisteme işlendikten sonra eleman arayan aradıkları kriterlere uygun personeli istihdam ediyor.

Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası aracılığı ile firmaların eleman ihtiyacına çözüm bulunurken, istihdam oranının artmasına da katkı sağlanıyor.

Açıklamada, eleman arayan firmalar İŞKUR Hizmet Noktasına davet edildi.