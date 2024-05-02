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Edirne'de Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında yangın çıktı

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Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi İtfaiye Edirne Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

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