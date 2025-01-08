Üye Girişi
Haberler
Fed tutanakları yayımlandı: Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı

Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı
ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Los Angeles alevlere teslim! 1000'den fazla ev yok oldu
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
Özel kolejde öğrencilere istismar iddiası 

Özel okulda cinsel istismar skandalı! Öğretmen tutuklandı

Edirne'de Suç Oranları Düşüyor, Bekçi Sayısı Artıyor

Edirne'de Suç Oranları Düşüyor, Bekçi Sayısı Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kentte suç oranlarının düştüğünü belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı. Edirne genelinde 100'den fazla bekçi görev yapıyor. Bekçilerin halkın huzurunu sağlamak için fedakarca çalıştığını vurgulayan Karaburun, denetimlerin artırıldığını ve suçların önemli ölçüde azaldığını duyurdu.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, suç oranlarında düşüş yaşanan kentte huzur ve güvenliği her noktada daha ileri taşıyacaklarını belirtti.

Karaburun, denetlemek üzere geldiği Cumhuriyet Polis Merkezi'nde bekçilerin görev yerlerine uğurlanmasına da katıldı.

Bekçi devriyeleri, polis merkezi amirinin talimatıyla devriye alanlarına geçti.

"Edirne genelinde 100'den fazla bekçi görev yapıyor"

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Karaburun, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ve bekçilerin fedakarca çalıştıklarını anlattı.

Karaburun, özellikle bekçilerin mahallelerinde özveriyle çalıştığını vurguladı.

Edirne ve ilçelerinde 100'den fazla bekçinin görev yaptığını aktaran Karaburun, suç olaylarına hızlı müdahale ve önleyici hizmetlerde bekçilerin etkin rol oynadığını söyledi.

Geçen yıl bir önceki yıla göre polisin sorgu sayısını yüzde 75 arttırdığını anlatan Karaburun, şöyle devam etti:

"Toplum içerisinde arananları bulma noktasında yaptığımız kontrol ve denetimlerimizi yüzde 75 arttırdık. Bu sayede neredeyse Edirne'de aranan kişi sayısı çok cüzi sayılara düştü. İsim isim aranan kişileri takip edebilecek duruma geldik. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla göre yüzde 42 düşüş sağladık. Evden hırsızlıkta yüzde 67, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 60 düşüş yaşandı."

Polis ve bekçinin günün her saatinde, her türlü şartta halkın huzuru için sahada olduğunun altını çizen Karaburun,"Bekçi ve devriye sayılarımızı mümkün olduğu kadar arttıracağız. Huzur ve güvenliği Edirne'nin her noktasında daha ileriye taşıyacağız. Halkımız bekçi düdüğünü daha sık ve gür şekilde duyacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
img

Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı
img

İl yapmak istedikleri ilçedeki plaka gafı, vaadini gölgede bıraktı
img

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf

Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom, son dakikada fırsat tepti
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Çin'den yayılmaya başlayan yeni virüs endişe yarattı

İşte endişe yaratan HPMV virüsüne ilişkin tüm ayrıntılar

Son Dakika Haberleri

9 Ocak Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Ocak Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ahmet Kural Murat Cemcir neden ayrıldı, neden küstüler? Tarotta 9. kart ne anlama gelir? Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı? TRT Spor canlı izle! BENFİCA BRAGA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Emre Belözoğlu kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne? Tottenham Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 8 Ocak EXXEN spor canlı izle
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.