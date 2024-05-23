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Edirne'de sağanak etkili oldu

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Edirne'de sabah saatlerinde havanın kararmasının ardından hafif şekilde başlayan sağanak belli aralıklarla etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıklı olanlar sevinirken, hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin altına sığındı.

Edirne'de sağanak etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de sabah saatlerinde havanın kararmasının ardından hafif şekilde başlayan sağanak belli aralıklarla etkisini arttırdı.

Sabahın erken saatlerinde gökyüzü karardı ve yerini sağanağa bıraktı. Zaman zaman etkisini arttıran sağanak hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı.

Yağmur yağacağını bildikleri için hazırlıklı çıktıklarını belirten Samiye Ergüden, yağmura sevindiklerini söyledi.

Yağmura hazırlıklı olduklarını ve şemsiye ile çıktıklarını söyleyen Sedef Bozer Terkos, Edirne'nin dört mevsimi bir arada yaşadığını ama yağmura sevindiklerini belirtti. Yağmurun toprağa can suyu olacağını ve iyi geleceğini aktaran Terkos, yağmurun serinlettiğini ifade etti.

Yanında şemsiyesi olanlar yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin altına sığındı.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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