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Edirne'de Kadın Polisler Şehit Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy'un Kabrini Ziyaret Etti

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Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polisler, Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret etti. Ziyarette çiçek bırakılarak dua edildi ve şehitler anıldı. Ziyarete şehidin annesi ve babası da katıldı.

Edirne'de kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un kabrine ziyarette bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında 8 yıl önce şehit olan Özsoy'un Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine çiçek bırakıldı, dua edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit kadınlarımızı anıyoruz. Şehit Nefize Çetin Özsoy'un temsilinde bu güzel vatanın başta kadın şehitleri olmak üzere bütün şehitlerini saygıyla anıyoruz. Şehit çiçeklerimiz solmayacak hiç." ifadelerine yer verildi.

Ziyarete şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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