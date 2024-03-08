Edirne'de Kadın Polisler Şehit Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy'un Kabrini Ziyaret Etti

Edirne'de kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un kabrine ziyarette bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında 8 yıl önce şehit olan Özsoy'un Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine çiçek bırakıldı, dua edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit kadınlarımızı anıyoruz. Şehit Nefize Çetin Özsoy'un temsilinde bu güzel vatanın başta kadın şehitleri olmak üzere bütün şehitlerini saygıyla anıyoruz. Şehit çiçeklerimiz solmayacak hiç." ifadelerine yer verildi.

Ziyarete şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin de katıldı.