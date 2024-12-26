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Edirne'de Devamsızlık Azaltma Çalışmaları Başarıyla Süreklilik Kazanıyor

Edirne'de Devamsızlık Azaltma Çalışmaları Başarıyla Süreklilik Kazanıyor
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Edirne Valisi Yunus Sezer, devamsızlık yapan öğrencilerin sayısını önemli ölçüde azaltmayı başardıklarını, devamsızlık takip ekipleriyle aile ziyaretlerinin sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda 1300 olan devamsız öğrenci sayısı şu an 30'a düştü.

Edirne Valisi Yunus Sezer, devamsızlık yapan öğrencilerin azaltılmasına yönelik çalışmaların başarıyla sürdüğünü söyledi.

Vali Sezer, Fatih Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında, Okul Devamsızlığını Azaltma Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan ekiplerin aile ziyaretlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Yapılan çalışmaların karşılığını aldıklarını dile getiren Sezer, "Devamsızlık takip ekipleri kurduk, mahalle mahalle, ev ev geziyoruz. 1300'e yakın devamsız, hiç okula gelmeyen öğrencimiz vardı. Bu sayı şu anda 30'lara düşmüş durumda." dedi.

Sezer, öğrencilere okulu sevdirmek ve onların sporla buluşmasını sağlamak için pek çok çalışma yapıldığını vurguladı.

Öğrencilerin okulla bağının artmasını ve başarılı eğitim hayatı sürmesini önemsediklerini anlatan Sezer, şöyle konuştu:

"Bu çocuklar bizim evlatlarımız. Sokakta olduklarında her türlü istemediğimiz olumsuzluklara karışırlar. Onun için çocuklarımıza sahip çıkacağız. Muhtarlıklarımıza destek vererek mahalle kulüpleri kurduruyoruz, her türlü desteği veriyoruz. Merkez ve ilçelerde 9 bin 500 çocuğumuzu spora başlattık. Çocukların formasından ayakkabısına kadar her şeyini alıyoruz. Okuldan alıp spor salonlarına getiriyoruz, sporlarını yapıp yemek yedikten sonra evlerine götürüyoruz."

Sezer, mahallelerde çocuk ve yetişkinlerin spor yapabileceği alanlar oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini de kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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