Edirne Belediye Başkanı Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevini Ziyaret Etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim yılının ilk gününde minik öğrencilerle bir araya gelen Akın, çocukların heyecanına ortak oldu.

Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Akın, kreş eğitiminin çocukların zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Eğitimcilerle bir araya gelen Akın, kreş öğretmenlerinin özverili çalışmalarını takdir ederek, yeni eğitim yılında başarı diledi.

Velilerle de sohbet eden Akın, talep ve önerileri dinleyerek, çocukların geleceği için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Çocukların her anlamda iyi yetişmesini sağlamanın en öncelikli görevlerinden olduğunu belirten Akın, "Kreşler, çocuklarımızın ilk eğitim basamağını oluşturuyor ve onların güvenli, sevgi dolu bir ortamda gelişmelerini sağlıyor. Biz de belediye olarak her zaman eğitim kurumlarımızın yanında olacağız ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Belediye olarak çocukların eğitimine yönelik yürüttükleri projeleri arttıracaklarını vurgulayan Akın, kreş ve gündüz bakımevinin imkanlarının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Keşanlı sporcu maratonda şampiyon oldu

Keşan Belediyesi sporcusu Ahmet Tek, İstanbul Summer Run Maratonu'nda şampiyon oldu,

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1500 sporcunun katıldığı yarışta Tek, 10 kilometre kategorisinde 34 dakika 18 saniye derece ile şampiyon oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan da spora ve sporcuya destek vereceklerini belirterek Keşan'a kazandırılan her başarının gurur verici olduğunu kaydetti.

Bayazıt, üreticilerle bir araya geldi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üreticilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyünde çiftçilerle bir araya gelen Bayazıt, talep ve önerileri dinledi.

Birçok ilki barındıran bitkisel üretimde yeni destekleme modelini anlatan Bayazıt, köy merasında incelemelerde de bulundu.