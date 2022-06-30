ECOWAS'dan terörle mücadele planını destekleme çağrısı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgedeki terörle mücadele planını desteklemek için doğru kaynakları seferber etme çağrısı yaptı.

Gana Dışişleri Bakanı ve ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi Başkanı Shirley Ayorkor Botchway, Gana'nın başkenti Akra'da 48'inci ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Botchway, Batı Afrika alt bölgesinde giderek artan terör saldırıları ve şiddet içeren aşırıcılığının endişe verici olduğunu belirtti.

Bölgede artan korkunç saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Botchway, bölgedeki terörizm ile mücadele için 2020-2024 ECOWAS Eylem Planı'nın uygulanmasını desteklemek için gerekli kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Botchway, toplantıda Mali, Gine ve Burkina Faso başta olmak üzere bölgedeki siyasi gelişmelerin yanı sıra Sahel Bölgesi'ndeki gelişmelerin ele alınacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca Ulusal Erken Uyarı Merkezlerinin uygulanması ve alt bölgedeki insani durumun da görüşüleceğine işaret eden Botchway, "Topluluk olarak bugün yapacağımız müzakerelerin bölgemize barış ve güvenliği getirmede daha fazla ilerleme kaydetmemize izin vereceğinden eminim." dedi.