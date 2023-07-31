EBB, URAYSİM Projesi'nde kamulaştırmanın iptali davasını kazandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Türkiye'nin en verimli arazilerinden Alpu Ovası'na yapılmak istenen URAYSİM Projesi'nde kamulaştırmanın iptali isteğiyle açtığı davayı kazandı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) projesi kapsamında Alpu Ovası'ndaki 1. sınıf tarım arazilerinde yapılan kamulaştırma işlemlerine karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davada yeni bir karar daha çıktı. Bursa Bölge İdare Mahkemesi, kararın temyizi olmamak üzere istinaf başvurularının reddi yönünde karar vererek tüm işlemleri iptal etti. Bu kararla birlikte Büyükşehir Belediyesi davayı kazanarak Alpu Ovası'ndaki verimli tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şunları kaydetti:

"Sevgili Eskişehirliler, Anadolu Üniversitemiz tarafından çalışmaları yürütülen Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) Projesi kapsamında gözbebeğimiz Alpu Ovası'nda 1. sınıf tarım arazilerinin kamulaştırma çalışmalarına yönelik açtığımız davayı da kazandık. Ekonomik olarak zaten zor günler geçiren çiftçimizin elinden 1. derece tarım arazilerinin alınmasına sessiz kalamazdık. Bu çerçevede Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin 16 Eylül 2022 tarihinde istinaf yolu açık olmak üzere iptal kararı, Bursa Bölge İdare Mahkemesinde 6 Temmuz 2023 tarihinde sonuçlanmış ve kararın temyizi olmamak üzere istinaf başvurularının reddi yönünde sonuçlanmıştır. Alpulu çiftçimiz başta olmak üzere bu bereketli topraklardan geçimini sağlayan ve sofrasına ürün gelen tüm yurttaşlarımızın gözü aydın. Aklın, bilimin, sanayinin ve gelişimin yanında olduğumuz kadar toprağın, üretimin ve üreticinin de yanında olmaya devam edeceğiz."