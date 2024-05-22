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Düzce'de Engelsiz Yaşam Pikniği

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Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Yaşam Pikniği'ne özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı. Piknikte çeşitli aktiviteler düzenlendi ve eğlenceli vakit geçirildi. Ayrıca, Kusursuz Kafe'de çalışan engelli gençlerin halk oyunları gösterisi ve Düzce Belediye Bandosunun performansı da izlendi.

Düzce'de "Engelsiz Yaşam Pikniği"ne katılan özel gereksinimli birey ve aileleri, çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Düzce Belediyesince geleneksel hale getirilen piknik, Gölyaka ilçesindeki Kültür Park'ta gerçekleştirildi.

Otobüslerle evlerinden alınan yaklaşık 2 bin özel gereksinimli birey ve aileleri, Kültür Park'a getirildi.

Etkinliğe katılanlar, oyun havaları eşliğinde dans etti, ip atladı, top oynadı ve piknik yaptı.

Kentpark'ta hizmet veren belediye bünyesindeki Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli gençler de halk oyunları gösterisi sundu. Düzce Belediye Bandosunun performansı da beğeniyle izlendi.

Etkinliğe katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, katılımcılarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

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