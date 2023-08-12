Düzce'de Ana Caddede Su Borusu Patladı, Yol Çöktü

Düzce'nin ana caddesi olan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen su borusu patlaması sonucu yol çöktü ve cadde sular altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri su kesintisi yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

DÜZCE'de kentin ana caddesi üzerinde patlayan su borusu nedeniyle yol çökerken sürücüler zor anlar yaşadı. Olay, gece saatlerinde kentin ana caddesi olan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Düzce'nin en önemli noktalarından olan bulvarda yolun altından geçen su borusu patladı. Patlamanın ardından asfalt yol çöktü, cadde sular altında kaldı. Polis ekipleri çöken yolun çevresinde güvenlik önlemi alırken sürücüler sularla kaplı yolda zor anlar yaşadı. Borunun patlaması nedeniyle kentin büyük bölümünde su kesintisi yaşanırken belediye ekipleri çalışma başlattı.