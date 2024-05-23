Duruş Bozukluğu Olan Genç Başarılı Bir Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, duruş bozukluğu olan ve şiddetli sırt ağrısı çeken 17 yaşındaki Kadir Çelik, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

İstanbul'da ikamet eden Çelik, yıllardır duruş bozukluğu ve çektiği sırt ağrısı nedeniyle ailesi ile Tatvan ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu.

Burada yapılan tetkikler sonucu duruş bozukluğu tespit edilen Çelik'in omurgasındaki bozukluk 3 saatlik ameliyatla düzeltildi.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Çelik, İstanbul'da birçok hastaneye gittiğini, felç olma riskinden dolayı ameliyatın riskli olduğunu söyledi.

Baba Ercan Çelik ise "1,5 yıl önce oğlumun durumunu fark ettik. Birçok hastaneye başvurduk ama felç riski dolayısıyla ameliyata yanaşmadık. Tavsiye üzerine Bitlis'e geldik ve yapılan muayene sonrası başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Çocuğumun durumu şu an iyi. Ameliyatı yapan doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.