Dünyada Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Pop yıldızı Taylor Swift, 7 ve 9 Haziran'da İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta sahne alacak.

Dünyaca ünlü rock grubu The Rolling Stones, dünya turnesine 7 Haziran'da ABD'nin Georgia eyaletindeki konseriyle devam edecek.

İngiliz müzik grubu Coldplay, 8-9 Haziran'da Atina'da, ABD'li metal grubu Metallica, 7 ve 9 Haziran'da Helsinki'de, The Eagles ise veda turnesi kapsamında 4, 7 ve 8 Haziran'da Manchester'da konser verecek.

Alman metal grubu Rammstein, 5 Haziran'da İspanya'nın San Sebastian kentinde, 8 Haziran'da Fransa'nın Marsilya kentinde hayranlarıyla buluşacak.

Avustralyalı hard rock grubu AC/DC, dünya turnesine 5 Haziran'da Amsterdam'da, 9 Haziran'da Münih'te vereceği konserlerle devam edecek.

Ünlü müzisyen Sting, yarın Çekya'nın Pilsen kentinde, 6 Haziran'da Polonya'nın Gdansk kentinde, 9 Haziran'da ise Litvanya'nın Kaunas kentinde sahne alacak.

Olivia Rodrigo'dan Almanya konserleri

Red Hot Chili Peppers, ABD turnesi kapsamında 5 Haziran'da Utah, 7 Haziran'da New Mexico eyaletinde hayranlarıyla buluşacak.

ABD'li müzisyen ve oyuncu Olivia Rodrigo, Almanya turnesi kapsamında yarın Hamburg, 5 Haziran'da Frankfurt, 7 Haziran'da ise Münih'te sahnede olacak.

Kolombiyalı müzisyen Karol G, 8 Haziran'da Zürih'te, İngiliz müzisyen Ed Sheeran 8-9 Haziran'da İtalya'nın Lucca kentinde konser verecek.

İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, dünya turnesinin ikinci ayağına 5 Haziran'da Finlandiya'nın Tampere kentindeki konseriyle başlayacak.

Klasik müzik konserlerinde ise keman virtüözü Andre Rieu'nun Almanya turnesi konserleri öne çıkıyor. Rieu yarın Leipzig, 5 Haziran'da Erfurt ve 6 Haziran'da yine Leipzig'de dinleyicilerinin karşısında olacak.

Sergiler ve fuarlar

Bu haftaki sanat etkinlikleri arasında, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilecek "Vision Art" fuarı öne çıkıyor.

Sanatseverlere kapılarını 7 Haziran'da açacak fuar, 3 gün boyunca görsel sanatın farklı örneklerine ev sahipliği yapacak. Fuara dünya çapında 80'in üzerinde sanatçı katılacak.

Film festivalleri

ABD'nin Los Angeles kentinde 5-6 Haziran'da "15. Yeni Medya Film Festivali" düzenlenecek.

Jürisinde HBO, BBC, PBS, ABC, Emmys, Simon & Schuster, Rolling Stone, Grammys ve BMI'dan önde gelen isimlerin yer alacağı festivalde verilecek ödüller toplam 45 bin doları bulacak.

New York'ta ise "Tribeca Film Festivali", 5 Haziran'da sinemaseverlere kapılarını açacak. Her yıl yaklaşık 600 film gösterimi ve 150 bin katılımcıya ev sahipliği yapan festivalin jüri heyeti 20 kişiden oluşuyor.

Londra'da "Sundance Film Festivali", 6-9 Haziran'da sinemaseverleri ağırlayacak. Festivalde "Skywalkers: A Love Story", "Kneecap", "Your Monster" ve "Never Look Away" filmleri de gösterilecek.

"Sidney Film Festivali" 5 Haziran'da Avustralya'da başlayacak. Bu 71'inci kez sinemaseverlere kapılarını açacak festival 16 Haziran'a kadar devam edecek. Festivalde, Cannes Film Festivali'ndeki 8 film de izleyiciyle buluşacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

Ünlü oyuncu Will Smith'in merakla beklenen yeni filmi "Bad Boys: Ride or Die", 7 Haziran'da ABD sinemalarında olacak.

Smith'in başrolü Martin Lawrence ile paylaşacağı filmin yönetmen koltuğunda Adil El Arbi ve Bilall Fallah oturuyor.

Ishana Shyamalan'ın yönettiği "The Watchers" ve Zack Avery imzalı aksiyon-komedi filmi "Kyle and the Last Emerald" da aynı tarihte vizyona girecek.