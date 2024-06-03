Dünyada Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler
Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.
Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.
Pop yıldızı Taylor Swift, 7 ve 9 Haziran'da İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta sahne alacak.
Dünyaca ünlü rock grubu The Rolling Stones, dünya turnesine 7 Haziran'da ABD'nin Georgia eyaletindeki konseriyle devam edecek.
İngiliz müzik grubu Coldplay, 8-9 Haziran'da Atina'da, ABD'li metal grubu Metallica, 7 ve 9 Haziran'da Helsinki'de, The Eagles ise veda turnesi kapsamında 4, 7 ve 8 Haziran'da Manchester'da konser verecek.
Alman metal grubu Rammstein, 5 Haziran'da İspanya'nın San Sebastian kentinde, 8 Haziran'da Fransa'nın Marsilya kentinde hayranlarıyla buluşacak.
Avustralyalı hard rock grubu AC/DC, dünya turnesine 5 Haziran'da Amsterdam'da, 9 Haziran'da Münih'te vereceği konserlerle devam edecek.
Ünlü müzisyen Sting, yarın Çekya'nın Pilsen kentinde, 6 Haziran'da Polonya'nın Gdansk kentinde, 9 Haziran'da ise Litvanya'nın Kaunas kentinde sahne alacak.
Olivia Rodrigo'dan Almanya konserleri
Red Hot Chili Peppers, ABD turnesi kapsamında 5 Haziran'da Utah, 7 Haziran'da New Mexico eyaletinde hayranlarıyla buluşacak.
ABD'li müzisyen ve oyuncu Olivia Rodrigo, Almanya turnesi kapsamında yarın Hamburg, 5 Haziran'da Frankfurt, 7 Haziran'da ise Münih'te sahnede olacak.
Kolombiyalı müzisyen Karol G, 8 Haziran'da Zürih'te, İngiliz müzisyen Ed Sheeran 8-9 Haziran'da İtalya'nın Lucca kentinde konser verecek.
İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, dünya turnesinin ikinci ayağına 5 Haziran'da Finlandiya'nın Tampere kentindeki konseriyle başlayacak.
Klasik müzik konserlerinde ise keman virtüözü Andre Rieu'nun Almanya turnesi konserleri öne çıkıyor. Rieu yarın Leipzig, 5 Haziran'da Erfurt ve 6 Haziran'da yine Leipzig'de dinleyicilerinin karşısında olacak.
Sergiler ve fuarlar
Bu haftaki sanat etkinlikleri arasında, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilecek "Vision Art" fuarı öne çıkıyor.
Sanatseverlere kapılarını 7 Haziran'da açacak fuar, 3 gün boyunca görsel sanatın farklı örneklerine ev sahipliği yapacak. Fuara dünya çapında 80'in üzerinde sanatçı katılacak.
Film festivalleri
ABD'nin Los Angeles kentinde 5-6 Haziran'da "15. Yeni Medya Film Festivali" düzenlenecek.
Jürisinde HBO, BBC, PBS, ABC, Emmys, Simon & Schuster, Rolling Stone, Grammys ve BMI'dan önde gelen isimlerin yer alacağı festivalde verilecek ödüller toplam 45 bin doları bulacak.
New York'ta ise "Tribeca Film Festivali", 5 Haziran'da sinemaseverlere kapılarını açacak. Her yıl yaklaşık 600 film gösterimi ve 150 bin katılımcıya ev sahipliği yapan festivalin jüri heyeti 20 kişiden oluşuyor.
Londra'da "Sundance Film Festivali", 6-9 Haziran'da sinemaseverleri ağırlayacak. Festivalde "Skywalkers: A Love Story", "Kneecap", "Your Monster" ve "Never Look Away" filmleri de gösterilecek.
"Sidney Film Festivali" 5 Haziran'da Avustralya'da başlayacak. Bu 71'inci kez sinemaseverlere kapılarını açacak festival 16 Haziran'a kadar devam edecek. Festivalde, Cannes Film Festivali'ndeki 8 film de izleyiciyle buluşacak.
ABD'de vizyona girecek filmler
Ünlü oyuncu Will Smith'in merakla beklenen yeni filmi "Bad Boys: Ride or Die", 7 Haziran'da ABD sinemalarında olacak.
Smith'in başrolü Martin Lawrence ile paylaşacağı filmin yönetmen koltuğunda Adil El Arbi ve Bilall Fallah oturuyor.
Ishana Shyamalan'ın yönettiği "The Watchers" ve Zack Avery imzalı aksiyon-komedi filmi "Kyle and the Last Emerald" da aynı tarihte vizyona girecek.