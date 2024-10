Dünya Yaşlılar Günü'nde Anlamlı Etkinlik

Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, büyüklere hürmet göstermenin ve onlara sevgiyle yaklaşmanın medeniyetimizin temel değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Yaşlılara gösterilen sevgi ve saygının toplumsal dayanışmanın en önemli göstergelerinden olduğunu vurgulayan Aydın, "Yaşlılarımız, geçmişin bilgeliğini ve tecrübesini bugüne taşıyan değerli varlıklarımızdır. Onların kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Yaşlılarımız sadece özel günlerde değil, her zaman hatırlanmalıdır. Bizleri geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak, onlara hak ettikleri değeri her zaman vermek en önemli sorumluluklarımızdandır. Yaşlılarımız için yaptığımız her küçük fedakarlık, onların mutluluğu ve huzuru için büyük bir adımdır." dedi.

Kaymakam Aydın daha sonra vakıf sakinleri ile sohbet etti.