Üye Girişi
Haberler

Dünya Merkez Mutfağı Gazze'deki Filistinli ailelere yardımlarına yeniden başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), Gazze Şeridi'ndeki Deyr Belah'ta yerinden edilen Filistinli ailelere yemek dağıtımına yeniden başladı. İsrail'in WCK çalışanlarına yönelik saldırısının ardından çalışmalar askıya alınmıştı.

Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yerinden edilen Filistinli ailelere yemek dağıtımına yeniden başladı.

WCK ekipleri, İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'de 7 WCK çalışanının hayatını kaybettiği olayın ardından çalışmalarını askıya aldığını duyurmasının ardından, ilk Deyr el-Belah'taki Havle Okulu bahçesinde, bölgeye sığınan binlerce yerinden edilmiş olan Filistinlilere yemek dağıttı.

Yemek dağıtımı sırasında AA kameralarına konuşan Filistinli Eşref Sultan, "WCK bizlere güzel yardımlar sunuyordu ancak geçen süreçte çalışmalarını durdurdu, bu da bizlere olumsuz olarak yansıdı." dedi.

Sultan, Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilen insanlara yeniden yardım çalışmalarına başlamasından dolayı WCK'ye teşekkür ederek, İsrail'in Dünya Merkez Mutfağı ekiplerine saldırısının Gazze'deki insanlara da büyük zarar verdiğine dikkati çekti.

"WCK yemeklerinin dağıtılması sonrasında görüntüler her şeyi anlatıyor." diyen Sultan, kutulanmış gıda maddeleri yerine uluslararası yardım kuruluşunun dağıttığı yemeklerden duyulan memnuniyete işaret etti.

?WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda WCK'nin 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Dünya Gazze Saldırı İnsan Hakları Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Beko Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? EUROLİG Fenerbahçe Beko Monaco Basket maçı CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Giresun Belediye Başkanı hangi partiden? Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kimdir? Al Nassr Al Khaleej maçı ne zaman,sat kaçta? Al Nassr Al Khaleej CANLI izleme linki var mı, Ronaldo oynuyor mu? PSG - B.Dortmund CANLI izleme linki var mı? PSG - B.Dortmund ŞİFRESİZ yayın var mı? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 1 Mayıs EXXEN spor canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mayıs Pazar günün maçları nereden izlenir? TV8.5 canlı izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ TV8.5 CANLI 4K İZLE! 2024 TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! TV 8.5 (TV 8 Buçuk) Güncel HD frekans değerleri nedir? TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki! LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor eleme adayları kim? 1 Mayıs Çarşamba Survivor potada kimler var? Survivor Düello oyununu kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba 2024? Survivor kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? TRT 1 ne zaman kuruldu? TRT kaç yıldır yayında bu yıl kaçıncı kuruluş yıl dönümü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title