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Düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu davetli bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Şahmaran Mahallesi'ndeki düğün sırasında silahla havaya ateş açılması nedeniyle davetlilerden Dede Özdemir'e (49) mermi isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı Özdemir'i İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Özdemir, müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, havaya ateş açtığı öne sürülen H.K'yi gözaltına aldı.

H.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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