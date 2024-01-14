DSP Milletvekili Nural Karagöz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden DSP 21. Dönem Milletvekili Nural Karagöz, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karagöz için Cedit Ali Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada öğle vakti İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Töreni Kırklareli Valisi Birol Ekici, İlçe Kaymakamı Şenol Elmacıoğlu ile vatandaşlar katıldı.

