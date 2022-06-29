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Doktoru darbeden 3 şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Doktoru darbeden 3 şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraj'a yönelik saldırıda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kardeş, yapılan itirazın ardından tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraj'a yönelik saldırıda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kardeş, yapılan itirazın ardından tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı.

Viranşehir'de bulunan özel bir tıp merkezinde iddiaya göre muayene olmak için bekleyen hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraj arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası bir grup hasta yakını doktora tekme tokat saldırdı. Koridorda hasta yakınları tarafından darbedilen doktor, güçlükle kendini odaya kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu. Saldırıda baş ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraj, rapor alarak şikayetçi oldu. Doktora yönelik saldırı anı ise acil tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yaşadığı olay üzerine diplomasını yırtarak görevinden istifa ettiğini açıklayan Şeyhmus Baraj'ı darbeden 4 kişi dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tepki gösterdiği olayın ardından, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazı sonrası doktoru darbeden şüphelilerden Mahmut, Mecnun ve Halil İbrahim Dağ isimli kardeşler, polis ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Dağ kardeşler, tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

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