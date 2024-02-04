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Diyarbakır ve Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Diyarbakır ve Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen yürüyüşlere binlerce kişi katıldı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, Kudüs davasını dünyaya haykırarak Gazze'ye desteklerini dile getirdi. İsrail'in saldırılarına tepki amacıyla düzenlenen yürüyüşlerde dualar okundu.

Diyarbakır ve Batman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Diyarbakır'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı ile Alimler ve Medreseler Birliği öncülüğünde "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesi Dünya Kavşağı'nda bir araya gelen katılımcılar, Diclekent Bulvarı'ndan 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, sık sık tekbir getirdi.

Parkta toplanan grup adına konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı sözcüsü Menaf Adıyaman, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

Adıyaman, "Kudüs davasını dünyaya haykıracağız. Gayemiz bu kutsal davayı sahiplenerek izzete ulaşmak ve ulaştırmaktır. Bu saldırılar bitene ve Kudüs özgür olana dek de sesimiz Kudüs, nefesimiz Kudüs olacaktır." dedi.

Katılımcılar okunan duanın ardından dağıldı.

Batman

Batman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edilmesi amacıyla İslami sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Atatürk Parkı'nda toplanan grup, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

Yürüyüşe katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla ülkenin farklı illerinde yürüyüşler düzenlendiğini söyledi.

İnsanların İsrail'e tepki amacıyla meydanlara akın ettiğini dile getiren Yapıcıoğlu, "Oradaki kardeşlerimiz de bu sesinizi duyuyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar okundu.

Kaynak: AA / Güncel

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