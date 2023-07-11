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Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 361'e yükseldi

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin, Diyarbakır'da HDP binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine katılan aile sayısı 361'e yükseldi. Mehmet Yalçın, 14 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan kardeşi Melek Yalçın için nöbete katıldığını belirtti ve çocuklarına kavuşmayı umut ettiklerini dile getirdi.

DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 14 yaşındayken Pkk'lı teröristler tarafından dağa kaçırılan kardeşi Melek Yalçın için Mersin'den gelen Mehmet Yalçın ile 361'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Mehmet Yalçın Diyarbakır PKK Güncel Haberler

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