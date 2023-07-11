Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 361'e yükseldi

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin, Diyarbakır'da HDP binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine katılan aile sayısı 361'e yükseldi. Mehmet Yalçın, 14 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan kardeşi Melek Yalçın için nöbete katıldığını belirtti ve çocuklarına kavuşmayı umut ettiklerini dile getirdi.