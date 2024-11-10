Üye Girişi
Haberler

Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Arjantinli rapçi L-Gante, canlı yayında "En büyük Fenerbahçe" dedi ve sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi destekleyeceğini açıkladı. Edin Dzeko'nun fotoğrafını paylaşarak Fenerbahçe taraftarı olacağını ifade eden L-Gante Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrılık sürecinde olduğu eşi Wanda Nara son günlerde gündemden düşmezken, Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante ile açtığı canlı yayın ortalığı birbirine kattı.

"EN BÜYÜK FENERBAHÇE"

Rapçi L-Gante, canlı yayında yorumlarda Fenerbahçe sözlerini görmesinin ardından "En büyük Fenerbahçe" dedi. Bu görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. Arjantinli rapçi, yaptığı paylaşımlardan birinde Fenerbahçe taraftarı olacağını ifade ederken bir diğerinde de Edin Dzeko'nun fotoğrafını paylaştı. L-Gante'nin bu hareketlerine sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.

İşte L-Gante'nin o paylaşımları;

Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe

Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe

Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe
Kaynak: Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel deftere düştüğü mesaj

 Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan liderliğindeki bu toplantıda
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

mkdmun faresi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıO Z:

Karısının eski kocasının takımını, destekleseydi garip olurdu. Ayrıca ahlak olarakta çok yakışıyor FB'ye.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer Bostancı:

sende ağlamaya başla şimdiden acıların çocuğu Emrah

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHako Sanane:

Bence bu duruma fenerliler üzülmeli. Karaktersiz biri çıkmış en büyük fener diyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.