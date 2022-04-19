DİYARBAKIR'DA BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE 'BEN OLSAYDIM' ÇALIŞTAYI BAŞLADI

DİYARBAKIR (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve Diyarbakır'da da Valilik tarafından İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 4 oturum ile 2 gün sürecek olan 'Ben olsaysım' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Diyarbakır'da bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alınacak 'Ben olsaydım' çalıştayı başladı. Valilik tarafından il Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 2 gün boyunca sürecek 4 oturumdan oluşan 'Ben olsaydım' çalıştayı Kayapınar ilçesinde bir otelde yapıldı. Programa Vali Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, ilçe kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'KOLLUK BİRİMLERİ TÜRKİYE'DE, HER İLDE VE DİYARBAKIR'DA DA ÇOK CİDDİ BİR MÜCADELE EDİYOR'

Burada konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 'Bağımlılık, sadece Diyarbakır'ın veya Türkiye'nin değil, bütün dünyanın birlikte mücadele ettiği önemli problemlerden bir tanesidir. İnsan oğlunun kendi eliyle belki ortaya çıkarmış olduğu bir hastalığı yine insan oğlu hep birlikte tedavi etme konusunda bir gayrette. Bağımlılık hem zihnen, hem ruhen insanı felç eden, insanı hayattan koparan toplumları perişan eden bir sorundur. Onun için bununla hep birlikte topyekun bir mücadeleye ihtiyacımız var. Elbette ki işte bağımlılık dediğimizde uyuşturucusundan, alkolüne, sigarasını ve davranışsal bağlımlığa kadar her alanda mücadele ediliyor. Ama tabi bağımlılık denince insanların aklına gelen ilk uyuşturucu maalesef. Artık çağımızda diğer alanlar da en az bu kadar önemli. Uyuşturucuyla ilgili elbette ki uyuşturucunun arzusuyla ilgili kolluk birimleri Türkiye'de, her ilde ve Diyarbakır'da da çok ciddi bir mücadele ediyor. Narkotik suçlarla mücadele birimlerimiz hem emniyette, hem jandarmada bunun arzıyla ilgili mücadele amansız bir şekilde devam ediyor' dedi.

'DİYARBAKIR BİRİNCİ OLDU VE ANTALYA'DA İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN BİRİNCİLİK ÖDÜL ALDI'

Türkiye genelinde narkotik suçlarla mücadelede emniyetin yapmış olduğu yarışmada Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün uygulamış olduğu 'narko alan' projesini hatırlatan Karaloğlu, şunları söyledi;

'Türkiye'de Diyarbakır birinci oldu ve Antalya'da İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'dan birincilik ödül aldı. Ben emniyet mensuplarımızı, il emniyet müdürümüzü ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. İl jandarma Komutanlığı Türkiye'nin en çok uyuşturucu, özellikle esrar konusunda ele geçirendir. Milyonlarca kök kenvir daha tarladayken yakalanır ve imha edilir Diyarbakır'da. Bu yeter mi' Yetmez arkadaşlar, bu mücadele topyekun yapılmadığı sürece bizim yaptığımız sadece arzla ilgili olan, önemli olan gencin, çocuğun ve vatandaşın hiç bulaşmaması, uzak durması, bu beladan uzak durması. Bununla ilgili en güçlü kalemiz ailedir.?

Program, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan veriler ve Bağlar ilçesinde devam eden 'Narko Alan Diyarbakır' projesi sunumlarıyla devam etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel