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Diyarbakır'da Asayiş Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sahte kimlik kullanan şüphelilerin yanı sıra ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan biri nitelikli yağma suçundan 13 yıldır aranıyordu.

Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile yunus timlerince kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla "Piston" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sahte kimlik kullandıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin nitelikli yağma suçundan 13 yıldır arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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