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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerji Santrallerini Artırıyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, enerji maliyetlerini en aza indirmek için Bağlar ve Eğil ilçelerinde 40 megavat güce sahip güneş enerji santralleri kuracak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, enerji maliyetlerini en aza indirmek için güneş enerji santrallerini artırıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ), Bağlar ve Eğil ilçelerinde 40 megavat güce sahip GES kuracak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, enerji tasarrufuyla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yenilenebilir enerji hamlesinin bir an önce yapılması noktasında çalıştıklarını ifade eden Tutşi, şunları aktardı:

"DİSKİ Genel Müdürlüğünün en büyük harcama kalemi elektrik gideridir. Yılda yaklaşık 550 milyon lira elektrik faturası ödüyoruz. Enerji maliyetlerimizi azaltmak için GES kurmaya yönelik 2 yıldır titiz bir çalışma yürütüyoruz. İlk etapta Bağlar ilçesine bağlı Gözeli mevkiinde 115 dekar alanda 10 megavat, Eğil Dere mevkisinde ise 360 dekar alanda 30 megavatlık GES için yer tahsisleri yapıldı, kurum görüşleri, çağrı mektubu ve ÇED raporları alındı, projeler tamamlanarak yatırım aşamasına gelindi."

"Enerji giderlerinin yüzde 43'ünü kendimiz karşılamış olacağız"

2024 yılında Diyarbakır'a 40 megavatlık GES kazandıracaklarını belirten Tutşi, şunları kaydetti:

"Böylece DİSKİ Genel Müdürlüğümüzün enerji giderlerinin yüzde 43'ünü kendimiz karşılamış olacak. Enerji maliyetlerini düşürdüğümüzde kurumumuzun kasasında yılda yaklaşık 230-240 milyon lira para kalacak. Bu para ile yatırımlarımızı tamamlayıp su fiyatlarında indirim yapma imkanımız olacak. Yeni GES alanları ile ilgili ise çalışmalarımız hızla devam ediyor. En kısa sürede kullandığımız tüm enerji miktarını üreterek enerji maliyetimizi minimum seviyeye indireceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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