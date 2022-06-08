Ali Erbaş, 81 ilin müftüsüne Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sabah namazı kıldırdı - Haberler

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Ali Erbaş, 81 ilin müftüsüne Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sabah namazı kıldırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ali Erbaş, 81 ilin müftüsüne Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sabah namazı kıldırdı

41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı için İstanbul'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 ilin müftüsüyle birlikte gittiği Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sabah namazını kıldırdı.

41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı için İstanbul'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 ilin müftüsüyle birlikte gittiği Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sabah namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sabah namazını kıldırdığı programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri ile 81 ilin müftüsü de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namaz sonrası konuşmasında, 81 ilin müftüsüyle ilk defa Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde namaz kılındığını belirtti. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin açılışı üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Erbaş, "İnşallah kıyamete kadar mihrabında secdeler eksik olmaz, minarelerinden ezanlar kıyamete kadar göklere yükselir. Kürsülerinden dersler, minberinden hutbeler hiçbir zaman eksik olmaz" dedi. Başkan Erbaş, 81 ilin müftüsüne seslenerek, "İlinizdeki ulu camilerde, merkezi camilerde Kur'an-ı Kerim, tefsir, Hadis-i Şerif dersleri yapın. Cemaatimiz az olur, çok olur ama devamlı olması bereketlidir. Gençlerimize ayrı dersler, çocuklarımıza ayrı dersler mutlaka olmalı. Cami derslerine çok önem veriyoruz" diye konuştu.

"İLİM, MEDENİYETİMİZİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR"

"İlim, irfan, bilgi, hikmet bizim dinimizin medeniyetimizin temelini oluşturuyor" diyen Başkan Erbaş, insanlara doğru dini bilgiyi usulüne uygun bir şekilde verildiğinde dinin doğru bir şekilde yaşanmasına vesile olacağını söyledi.

Namaz sonrası Başkan Erbaş, 81 ilin müftüsüyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

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