Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamofobi ve yanlış dini anlayışlara karşı mücadele çağrısı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bir yanda İslamofobi, misyonerlik, kültür emperyalizmi, dini istismar eden terör örgütü, diğer tarafta yanlış dini anlayışların sebep olduğu ciddi meseleler var. Tüm bunların farkında olarak daha güçlü ve daha kapsamlı faaliyet zeminleri oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün dünyamız savaşlar, yoksulluk, terör, ümitsizlik gibi devasa sorunlar altında tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Yeryüzü, İslam'ın evrensel değerlerine, güzel ahlakına hakkı ayakta tutan ilkelerine her zamankinden daha çok muhtaçtır. Diğer yandan üzülerek müşahede ediyoruz ki İslam'ın rahmet mesajıyla yeryüzüne umut olması gereken Müslüman dünya da ciddi problemlerle karşı karşıyadır." diye konuştu.

İslam'ın hakikatleri ile Müslümanların yaşantıları, dağınıklıkları arasındaki mesafenin İslam'ın insanlık açısından ifade ettiği manayı da gölgelediğini kaydeden Erbaş, "Maalesef Müslümanlar, İslam'ın evrensel ilkelerini insanlığa teklif etmekte zayıf ve yetersiz kalmaktadır. Biliyoruz ki İslam'ın temel hakları ve özgürlükleri merkeze alan insan tasavvuru var." şeklinde konuştu.

Erbaş, İslam'ın hakikatlerini çağın idrakine sunmak zorunda olduklarını ve bunun için de öncelikle inanç, tarih, medeniyet bağlamında ve herkes için hukuk ve iyilik zemininde güçlü gelecek tasavvuru kurmak zorunda olduklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının başta Müslüman ülkeler olmak üzere Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın her yerindeki Müslüman ülke ve toplumlarıyla güçlü bir iletişimi bulunduğuna dikkati çeken Erbaş, uluslararası pek çok faaliyet yürüttüklerini anlattı.

7 Ekim sonrası dünyanın dikkatini Filistin'deki, Gazze'deki katliama dikkati çekmek için 90 kadar ülkeden 200 civarında bakan, dini idare başkanı, alimin katılımıyla çevrim içi toplantılar yaptıklarını anlatan Erbaş, "Yurt dışında aynı amaca matuf pek çok toplantıya Diyanet işleri Başkanlığı ve ülkemizi temsilen katıldık. Bu toplantılarda yaşadığımız dünyanın meselelerini, sorunlarımızı, imkanlarımızı konuştuk. Ortak çalışma alanları oluşturduk. 40'tan fazla dil ve lehçede yayınladığımız başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere yüz binlerce eseri tüm dünya ile paylaşıyoruz. Her hafta hazırladığımız cuma hutbesini internet üzerinde 8 dilde yayımlayarak milyonlarca insanın faydalanmasını sağlıyoruz. Dijital dünyanın çok hızlı gelişimi sayesinde farklı dil ve lehçelerdeki dijital yayınlarımızı artırmaya gayret gösteriyoruz. Bu yayınları daha verimli ve profesyonelce yapmak için 3 yıl önce Başkanlığımızda Dijital Yayınlar Başkanlığını kurduk. Millet varlığımızın ve Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Müslüman ülke ve topluluklardan Türkiye'ye gelen binlerce öğrencinin eğitimine katkıda bulunduklarını, yurtlarından, yuvalarından edilerek ülkeye sığınan milyonlarca mazlum, mağdur, muhacir insana eğitim ve insani yardım desteği vermeye gayret ettiklerini söyledi.

"İslamofobi ve benzeri sorunlarla daha etkin mücadele edebilme imkanlarını istişare edeceğiz"

Müslümanların bilhassa gençlerin inanç, kültür ve medeniyet zemininde maruz kaldığı meydan okumalar olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Bir yanda İslamofobi, misyonerlik, kültür emperyalizmi, dini istismar eden terör örgütü diğer tarafta yanlış dini anlayışların sebep olduğu ciddi meseleler var. Tüm bunların farkında olarak daha güçlü ve daha kapsamlı faaliyet zeminleri oluşturmaya çalışıyoruz. İki gün sürecek olan bu zirvede önemli konuları müzakere edeceğiz, 5 konu etrafında sunumlar yapılacak. Değişen ve gelişen şartlara göre İslam'ı en ideal şekilde temsil ve tebliğ etmenin, başta İslam dünyası olmak üzere insanlığa daha iyi hizmet sunmanın yollarını müzakere edeceğiz. İslam düşmanlığına evrilen İslamofobi ve benzeri sorunlarla daha etkin mücadele edebilme imkanlarını istişare edeceğiz. İşgalci zalim İsrail'in, zulüm ve katliamını durdurmak için Gazze ve Filistin'e daha güçlü nasıl destek olabileceğimizi konuşacağız inşallah. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun, tüm dünyaya, tüm insanlığa, bu katliamın, bu soykırımın durdurulması için çağrıda bulunacağız."

Erbaş, dünyanın neresi olursa olsun haksızlıkların, işgallerin, savaşların İslamofobik saldırıların son bulması için seslerini yükselteceklerini belirtti.

Erbaş, İslam'ın evrensel ilkelerini ve Müslüman imajını zedeleyen terör örgütlerine, algı operasyonlarına, fitne ve tefrika odaklarına karşı hep birlikte mücadele etmeleri gerektiği çağrısında bulundu.