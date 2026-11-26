Haber : Erva GÜN - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendika olarak beklentilerinin asgari ücretin işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir geçim ücreti olması olduğunu belirtti. Çerkezoğlu, gerçek enflasyon karşısındaki kayıpların giderilmesi, ücretlerin alım gücünün korunması ve milli gelir artışından pay alması gerektiğini vurgulayarak, DİSK'in aralık ayının ilk günlerinde güncel veriler üzerinden 2027 yılı asgari ücret talebini açıklayacağını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Komisyon, Bakanlığın çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla çalışmalarını yürütürken, kararlar oy çokluğuyla alınıyor ve oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut yapıda hükümet ve işveren temsilcilerinin uzlaşması halinde 10 oyla karar alınabilmesi, işçi tarafının beş temsilcisinin itirazlarının sonucu değiştirememesine ilişkin eleştirilere neden olurken; TÜRK-İŞ, 2025 yılında mevcut 15 üyeli yapının işçilerin karar süreçlerinde etkisiz kalmasına yol açtığı gerekçesiyle, Komisyon'daki görüşmelere katılmama kararı almıştı.

Önümüzdeki haftalarda milyonlarca işçinin gözünü kulağını çevireceği asgari ücret komisyonu toplantısı öncesinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Çerkezoğlu, Türkiye'de asgari ücretin bir başlangıç ücreti olmaktan çıkarak ortalama ücret haline geldiğini, çalışanların yarısından fazlasının asgari ücret ve bu ücrete yakın ücretlerle yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirtti. Yıl boyunca yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü gerileyen asgari ücretin temmuz ayında güncellenmemesinin beklentileri artırdığını ifade eden Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"2027 yılı asgari ücreti ile ilgili şimdiden birçok senaryo konuşulmaya başlandı. Asgari ücretin ne kadar artacağı, ne kadar olacağı yönünde büyük bir beklenti var. Bizim açımızdan 'asgari ücret insanca yaşayacak bir ücret olmalıdır' diyoruz ve yıllardır DİSK olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında olmamamıza rağmen iş yerlerinden alanlara, meydanlara kadar yürüttüğümüz mücadele ile asgari ücret sürecinin bir tarafı olduğumuzu söylüyoruz ve bu mücadeleyi büyütüyoruz. Asgari ücret bir işçinin ailesiyle birlikte yaşayabileceği, insanca yaşayabileceği bir ücret olarak belirlenmelidir diyoruz."

"2026 YILI ASGARİ ÜCRETİN 10 AYLIK KAYBI 7 BİN 26 LİRA"

DİSK'in 2027 yılı asgari ücreti için henüz net bir rakam açıklamadığını söyleyen Çerkezoğlu, aralık ayının ilk günlerinde düzenlenecek basın toplantısında güncel veriler ve Türkiye'deki geçim koşulları üzerinden taleplerini açıklayacaklarını bildirdi. Asgari ücretin gerçek enflasyon karşısındaki kayıplarının giderilmesi, alım gücünün korunması ve milli gelir artışından pay alması gerektiğini vurgulayan Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret bir geçim ücreti olmalıdır ve bu noktada özellikle asgari ücretin yıllar içerisinde gerçek enflasyon karşısındaki kaybının giderilmesi, asgari ücretteki alım gücünün korunması; bu yetmez, büyümeden, milli gelir artışından payını alması asgari ücretin ve bütün ücretlerin. Düşünelim ki biliyorsunuz yine araştırma dairemiz DİSK-AR ücret kayıpları izleme raporu hazırlıyor ve ilk 10 aylık kaybı asgari ücretin, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin 10 aylık kaybı 7 bin 726 lira.

Aslında şu anda 28 bin lira olan asgari ücretin olduğu ülkemizde gerçekte alım gücü olarak 20 bin liralara gerilemiş bir asgari ücret var. Dolayısıyla asgari ücretin gerçek enflasyon karşısındaki kaybının giderilmesi, alım gücünün korunması; bu da yetmez, büyümeden, milli gelir artışından asgari ücret ve bütün ücretler payını almalıdır. Bir de ülkemizde geçim şartları ortada. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı bunu en net bir biçimde tarif ediyor.

Bugün Türkiye'de açlık sınırının 40 bin liraya dayandığı, yoksulluk sınırının, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim ücretinin de 120 bin liranın çok üzerine çıktığı bir dönemde 28 bin lira asgari ücret asla kabul edilemez. 2027 yılı için belirlenirken açlık, yoksulluk sınır rakamları göz önüne alınmalıdır. Biz DİSK olarak, 'hiçbir ücretin yoksulluk sınırının altında olmaması gerekir' diyoruz. En azından bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir diyoruz ve aralık ayında yapacağımız açıklamada da son güncel veriler üzerinden bu konuda asgari ücret talebimizi net bir biçimde ifade edeceğiz.

Maalesef ülkeyi yöneten iktidar asgari ücreti belirlerken asgari ücretin kayıplarını göz önüne almak, milli gelir artışından asgari ücreti ve bütün ücretleri milli gelir artışını yansıtmak, yoksulluk sınırını ölçü almak yerine tam tersine açlık sınırının altında bir asgari ücret belirliyor. Bu yıl tamamlamak üzere olduğumuz 2026 yılında asgari ücret belirlendiğinde ilk elimize geçtiğinde bile açlık sınırının altındaydı. Milyonları açlığa mahküm eden bu politikalardan vazgeçilmeli. Oysa biz biliyoruz ki bu ülkede hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer 86 milyon insanı; işçiyi, emekçiyi, emeklileri, kadınları, gençleri insanca yaşatmaya yeter de artar bile. Yeter ki adaletli bölüşelim. O nedenle DİSK olarak gelirde adalet mücadelesi büyütüyoruz."

"ASGARİ ÜCRET GERÇEK BİR TOPLU PAZARLIKTA BELİRLENMELİ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını da eleştiren Çerkezoğlu, milyonlarca çalışanın ücretinin 15 kişinin bir araya gelerek aldığı kararla belirlenmesini doğru bulmadıklarını söyledi. Asgari ücretin gerçek bir toplu pazarlık süreciyle belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücret milyonların ücretidir. Deyim yerindeyse bir memleket meselesidir ve hatta diyoruz ki asgari ücret aslında devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme sürecidir. Dolayısıyla beş işçi, beş işveren, beş de işçileri temsilen temsilcinin bir araya gelip belirlemesiyle milyonların kaderi belirlenemez. Uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın da olduğu, bütün sendikaların, konfederasyonların masada olduğu gerçek bir toplu pazarlıkta belirlenmelidir" diye konuştu.

Mevcut Komisyonun karar alma mekanizmasının işçi tarafının onayı olmadan da ücretin belirlenmesine olanak tanıdığını dile getiren Çerkezoğlu, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunda kararlar oy çokluğuyla alınıyor. İşçileri temsilen en çok üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ'ten beş kişi katılıyor ama işçi tarafının onayı olsun olmasın, komisyonda mutabakat olsun olmasın çoğu zaman işveren ve hükümet oy çokluğuyla asgari ücreti zaten belirliyor. Yani asgari ücret tespit masası, Asgari Ücret Tespit Komisyonu artık bir orta oyununa dönüşmüş durumda. Olması gereken gerçek bir toplu pazarlıktır. İşçilerin, emekçilerin masadaki talebi de insanca yaşayacak bir ücrettir" dedi.

"GERÇEK ENFLASYON RAKAMLARI DİKKATE ALINMALI"

Asgari ücret belirlenirken hangi ekonomik göstergelerin esas alınması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çerkezoğlu, özellikle gıda, kira ve ulaşım giderlerinin dikkate alınmasını istedi. Dar gelirli ve asgari ücretli çalışanların gelirlerinin önemli bölümünü bu harcama kalemlerine ayırdığını aktaran DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu,"Bu giderler olmak üzere gerçek enflasyon rakamları, dikkate alınmalı. İkincisi komisyona her yıl TÜİK bir hesaplama yapıyor. Bekar ve tek bir işçinin yaşam maliyetini hesaplayıp komisyona veriyor. Belirlenen asgari ücret bunun bile çok altında yıllardır. Bu bile dikkate alınmıyor. Yani bir işçinin ailesiyle birlikte 4 kişilik bir ailenin asgari mutfak harcaması olan açlık sınırı, asgari geçim harcaması olan yoksulluk sınırı rakamları mutlaka dikkate alınmalı ve asgari ücret de buna göre belirlenmeli" ifadelerini kullandı.

"ARALIK AYINDA MÜCADELE PROGRAMIMIZ OLACAK"

Çerkezoğlu, işçi tarafının taleplerinin hükümet ve işveren temsilcileri tarafından karşılanmaması durumunda nasıl bir tutum alacaklarına ilişkin soruyu da yanıtlayarak, mevcut Komisyon yapısında işçi tarafının taleplerinin dikkate alınmadığını savundu. Çözümün gerçek bir toplu pazarlık mekanizmasının kurulması olduğunu belirten Çerkezoğlu, DİSK'in aralık ayında asgari ücret gündemli eylemler düzenleyeceğini bildirdi.

Çerkezoğlu, 12 Aralık'ta "Gelirde Adalet, Vergide Adalet, Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye" sloganıyla Ankara'da miting yapmaya hazırlandıklarını, aralık ayı içerisinde asgari ücret gündemli eylem programlarını da açıklayacaklarını söyledi. Arzu Çerkezoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mücadele programımızı bütün işçi arkadaşlarımızla, sendikalı, sendikasız tüm işçilerle, sınıf kardeşlerimizle birlikte büyütme kararlılığındayız. Çünkü asgari ücretin belirlenme süreci milyonların meselesi, bir memleket meselesi. Asgari ücretle ilgili yapmamız gereken ilk iş Türkiye'yi bir asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarabilmektir. Yani asgari ücreti bir sembolik ücret haline getirebilmektir. Bunun da tek yolu sendikalaşmadır, sendikal hakların kullanılmasıdır, grev hakkının, toplu sözleşme hakkının kullanılmasıdır. Çünkü bir ülkede sendikalaşma oranı ne kadar düşükse, toplu iş sözleşmesi kapsamı ne kadar sınırlıysa asgari ücretli çalışanların oranı o kadar artar. O nedenle sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması da bu mücadeledeki temel hedefimizdir.

Bizler sendikasızlığa mahkum edilmiş milyonlarca sınıf kardeşimizle buluştukça ve ülkemizde toplu iş sözleşmesi kapsamını genişletecek yasalarımızda da var olan teşmil ve benzeri mekanizmaları hayata geçirdikçe asgari ücrete mahkumiyet de ortadan kalkacaktır. O nedenle 'insanca yaşayacak ücret' diyoruz. 'Sendikalı, güvenceli, kayıtlı, tam zamanlı istihdam' diyoruz ve sendikal haklarımızı kullanabildiğimiz, hepimizin alın terimizin karşılığı olan adaletli bir bölüşüm politikasıyla gelirde, vergide adaletin olduğu ve bütün bunların güvencesi olarak da ülkede adaletin ve demokrasinin olduğu bir emeğin Türkiye'si mücadelesi veriyoruz."

Kaynak: ANKA