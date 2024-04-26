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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımını eleştirdi

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımını 'ciddiyetsiz ve seviyesiz' olarak nitelendirerek, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesi olduğunu belirtti. Açıklamada, Türkiye'nin İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca dile getirmeye devam edeceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) hedef alınması, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımının "ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklama" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir. İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir görsel paylaşmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

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