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Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" dedi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımla Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'in 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı.

"UYGULADIĞIMIZ DOĞRU POLİTİKALARLA..."

Bakan Şimşek açıklamasında "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti. Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Bakan Şimşek: Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ

Öte yandan Türkiye, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulanmasına ilişkin çalışmaları hızlandırdı. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, "Çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu ülkede ödediği kurumlar vergisi yükü yüzde 15'ten aşağıda ise asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştıran ülkeler, ilgili ülkenin almadığı vergi farkını alabilecek. Fark vergi alma hakkı öncelikle şirketin faaliyette bulunduğu ülkede. Bu ülkede asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa şirketin ana merkezinin olduğu ülke bu vergiyi alabiliyor. Burada da asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa aynı gruba dahil şirketlerin bulunduğu üçüncü ülke tarafından bu vergi alınabilecek. Kurulan model, çok uluslu şirketlerin kazançlarının her hal ve takdirde yüzde 15 vergi yükü taşımasını amaçlıyor" dedi.

Şimşek, asgari kurumlar vergisi uygulamasına geçmeyen ülkelerin vergileme haklarını bir başka ülkeye devretmiş olması nedeniyle diğer ülkelerin bu konuda yasama çalışmalarına hız verdiğini belirterek, "Ülkemizde de çok uluslu şirketler faaliyette bulunuyor. Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak." ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Sosyal Medya Türkiye Finans Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Taşkın Yılmaz:

O kadar faizi yani parayı birilerine verirsen tabiki cds"ini düşürürler :)

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Elvin Mammedov:

SONUÇ OLARAK HERŞEYE ZAM 2019 TÜRK KAHVESİ 5 TL ŞİMDİ 45 TL TEŞEKKÜRLER BAKANIM TEŞEKKÜRLER YAYINDA VE YAPIMDA EMEĞİ GECENLER TEŞEKKÜRLER

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Murat Eryüksel:

Bunu söyleyebilmek için cebimin para görmesi ve 3 ay sonra da o paranın aynı değerde veya çok yakın kalması gerekli...

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Hakan:

Faizci yabancılar "gel,gel" yapıyor.

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Doğuş:

Ölmüş olmasın.

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gunay yanug:

bu yalanlara hiçkimse inanmıyor. emekliler sizin fişinizi çekecek

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Gokhan selçuk:

Çok doğru ekonomisi üretime değilde halktan aldığı vergilere bağlı bir sistemde bukadar zam ve KDV arttırımı ÖTV arttırımı olursa hazineye para girdi görülür. Vatandaşın kullandığı sudan elektrik den ve doğalgazdan ÖTV alan tek ülkeyiz. Ne diyeyim

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ibrahim hantaş:

sıkı tutunun kemerinizi sonuna kadar çekin diyor:)

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ilkay:

önceki 4 yılda neden berbat bir durumdaydı acaba cevabı bilenler söylesin :))

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