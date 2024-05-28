2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman? Dortmund - Real Madrid final maçı şifresiz mi? #9917

2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun final karşılaşması, 1 Haziran 2024 tarihinde İngiltere'deki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Bu sezona ait grup aşaması maçları, Eylül 2023'te başlamış ve Aralık 2023'te sona ermişti. Peki, 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman? Dortmund - Real Madrid final maçı şifresiz mi?

UEFA 2024 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Real Madrid final maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de oynanacak.

ARDA GÜLER ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in finalde oynayıp oynamayacağına dair soruya teknik direktör Carlo Ancelotti, 'Arda Güler finalde oynayacak mı? Tabii ki oynayabilir. Kalitesini ve yeteneğini gösterdi. Final maçında bize çok faydalı olabilir, seçeneklerimizden biri.' şeklinde cevap verdi.