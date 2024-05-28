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Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak

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31 Mart seçimlerinin kaderini belirleyen milyonlarca emekli maaşlarına zam beklerken, Ankara kulislerine düşen son iddia büyük ses getirdi. Bu yılı "Emekliler Yılı" ilan eden hükümetin en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkarmayı planladığı ve konuyla ilgili kanun teklifini 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM'ye sevk edeceği öne sürüldü.

Yerel seçimlere damga vuran milyonlarca emekli hayat pahalılığının gitgide tırmanmasıyla birlikte maaşlarına zam yapılmasını beklerken, kulislere düşen son iddia kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

HÜKÜMET DÜĞMEYE BASTI

Bu yılı "Emekliler Yılı" ilan eden hükümetin emekli maaşları konusunda düğmeye bastığı, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılacağı öne sürüldü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA DÜZENLEME

Emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir artış yapılmayacağı ancak en düşük emekli maaşlarında kök aylıklarında yasa ile bir düzenlemeye gidileceği iddia ediliyor.

YENİ EMEKLİLER DE DAHİL EDİLECEK

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25'lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Özetle 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak ve buna yeni emekliler de dahil edilecek.

3 TEMMUZ'DA TBMM'YE SEVK EDİLECEK

Konuyla ilgili kanun teklifinin 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM'ye sevk edileceği öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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