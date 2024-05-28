Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed'in ateşlemek için geldiği top infilak eder, ortalık can pazarına döner. Mehmed hızla bölgeden uzaklaştırılır, ancak bu Mehmed'in yaşayacağı hüsranlardan sadece biridir. Hisara yapılan baskın ve Mara'nın kaçırılması Mehmed'i umutsuzluğa itmiştir. Mehmed bu cendereden nasıl çıkacaktır? Mehmed ihanet edenden de gaflete düşenden de hesabını soracaktır. Konstantinos ise Mara'yı kaçırma planını gerçekleştirmiş, Mara'yı kendisiyle evlenmeye ikna etmeye çalışmaktadır. Mara ise asil bir Osmanlı hatunu gibi Konstantinos'a karşı dik duracaktır? Bu meselede kimin istediği olacak? Orhan ise Bali'den öcünü almak üzeredir, Bali'nin sonu geldi mi? Harem'den Mara'yı uzaklaştırarak kendine alan açan Hala Sultan'ın şimdiki hedefi nedir? Buna karşı Bahar ve Gülşah'ın bir hamlesi olacak mı, yoksa Hala Sultan'ın haremde devri mi başlayacak haremde?

MEHMED: FETİHLER SULTANI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.