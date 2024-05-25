Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in tanınması konulu toplantıya katılacak

(ANKARA) - Norveç ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yarın (26 Mayıs 2024) Brüksel'de Filistin'in tanınması dahil iki devletli çözümün uygulanması konulu Bakanlar düzeyinde toplantı düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı toplantıda, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabalar ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Brüksel'de Norveç ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Filistin konulu toplantıya katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere 26 Mayıs 2024 tarihinde Brüksel'i ziyaret edecektir. Toplantılarda, Gazze'deki son gelişmeler ve insani durumun yanısıra, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar ele alınacaktır. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.

Bakanlar düzeyindeki toplantı, 29 Nisan 2024 tarihinde Riyad'daki toplantının takibi kapsamında düzenlenecek. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre toplantıda, İsrail-Filistin meselesine siyasi çözümün bulunması ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin kurulması yönündeki çabalar ele alınacak.

Son bir aylık sürede Barbados, Trinidad ve Tobago, Jamaika, Bahamalar Filistin'i tanıdığını açıklarken, İspanya, Norveç ve İrlanda da tanıyacağını duyurmuştu. Yetkili, Türkiye'nin henüz Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere tanıma çağrısında bulunduğunu anımsatarak, "Bu toplantı da iki devletli çözüme verdiğimiz güçlü desteğin vurgulanması açısından uygun bir platform teşkil etmektedir" ifadesini kullandı.

Filistin Başbakanı Mustafa, Uluslararası Partnerler Toplantısı'nda sunum yapacak

Brüksel'de ayrıca Filistin'e yardımlarını devam ettiren partnerlerin Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geleceği Uluslararası Partnerler Toplantısı da düzenlenecek. Bakan Fidan'ın da katılacağı toplantıda, Filistin Başbakanı Mustafa, hükümetinin öncelikleri ve planlarına dair sunum yapacak ve Filistin'in karşı karşıya kaldığı sınamalara ilişkin beklentilerini gündeme getirecek.

Yeni Filistin hükümetinin önceliklerinin ana hatlarıyla Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin tesisi ile insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarı, reform gündemi, ekonomik ve mali istikrar olduğunu aktaran yetkili, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla insani yardım sağlayan ülkelerden biri olduğunu anımsattı. Yetkili, "Ülkemiz siyasi olarak da Filistin'e her platformda destek vermekte, Filistinliler arası birlik çabalarını da teşvik etmektedir. Ülkemiz bu çabalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.