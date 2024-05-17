Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılarını Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakan Yardımcılarının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Nuh Yılmaz, Burhanettin Duran ve Ayşe Berris Ekinci atandı.

Nuh Yılmaz

Dr. Nuh Yılmaz, 21 Ağustos 2023'te Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı olarak atandı.

Haziran 2023'ten bu yana Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak da görev yapan Yılmaz, Dışişleri Bakanlığındaki görevinden önce Türk Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) 10 yıl basın danışmanı, Stratejik Analiz Dairesi Başkanı ve Yetenek Merkezi Direktörü gibi çeşitli görevler üstlendi.

Resmi görevlerinden önce Yılmaz, gazeteci, köşe yazarı, akademisyen ve dış politika analiz uzmanı olarak medya kuruluşlarında, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde hizmet verdi.

Marmara Üniversitesi, Trent Üniversitesi ve George Mason Üniversitesinde görsel teori ve iletişim tarihi gibi çeşitli konularda dersler veren Yılmaz, dış politika ve güvenlik konularına odaklanan "Brifing Odası" adlı kendi televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi.

2008-2011 yıllarında SETA Washington DC Temsilciliği Kurucu Direktörü olarak hizmet veren Yılmaz, "European Council for Foreign Relations (ECFR)" adlı düşünce kuruluşunda misafir öğretim üyeliği yaptı, 2020'de NATO Savunma Koleji Kıdemli Kursu'nu tamamladı.

Burhanettin Duran

Prof. Dr. Burhanettin Duran, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesinde tamamlandı.

Duran'ın Türk dış politikası, ABD, Avrupa, İslamcılık, demokrasi, çatışma bölgeleri ve sivil toplum konuları üzerine çok sayıda kitabı ve makalesi yayımlandı.

Prof. Dr. Duran, SETA Genel Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Ayşe Berris Ekinci

Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisansını ABD'deki Boston Collage'da finans alanında tamamladı.

Ekinci, 2003-2007 yıllarında Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinde birinci müsteşar olarak görev yaptı.

2010-2012 yıllarında Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu olarak görev alan Ekinci, daha sonra Enerji, Su ve Çevre Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Ekinci, 2016-2021 yıllarında Türkiye'nin Havana Büyükelçisi olarak görev aldı, 2022'de Enerji ve Çevre Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Yeni görevler tebliğ edilmişti

2016'da Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan ve 2023'te yeniden Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Ahmet Yıldız, 25 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e güven mektubunu takdim ederek Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olarak yeni görevine başlamıştı.

18 Şubat 2023'te Bakan Yardımcılığına atanan Büyükelçi Burak Akçapar'a 27 Nisan'da BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci görevi tebliğ edilmişti.

Büyükelçi Akçapar ile aynı dönemde Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanan Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile 14 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dışişleri Bakan Yardımcılığına başlayan Yasin Ekrem Serim, görevlerini sürdürüyor.