Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımıyla mücadelede hukuki süreci açıkladı

Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımıyla mücadeledeki hukuki süreçle ilgili açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti verildiği, kaçak elektrik kullanımına karşı yapılan saha mücadelesinin de hukuk zemininde sürdürüldüğü belirtildi.

Şirketin, borcunu ödemeyen abonelerin elektriğini kestiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçiler mahkeme kararıyla bu kesintileri kısa sürede iptal ettirebiliyor. Şirket, halihazırda 70 bini aşkın dava dosyası ile mücadele ediyor. Kaçak tüketim nedeniyle kesilen elektrik bağlantıları, mahkemeye itirazlar sonucu teminatsız olarak yahut küçük bir teminatla yeniden sağlanıyor. Bu süreç, bazı avukatlar tarafından bir fırsata dönüştürülmüş durumda. Ayrıca mahkemelerce verilen elektriğin kesilmemesine yönelik tedbir kararlarına konu tarımsal sulama ve mesken abonelerine ait toplam borç miktarı 400 milyon liraya ulaştı. Kaçak kullanım tespiti yapılmış olmasına rağmen mahkeme kararıyla tekrar enerji bağlatılan abonelerin aylık tüketim bedeli ise yaklaşık 50 milyon lira seviyelerinde."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen regülasyonlara uyum gösteren bir elektrik dağıtım şirketi olarak, kaçak elektrik kullanımına karşı mücadeleyi hukuki alanda da sürdürdüklerini belirtti.

Arvas, şöyle devam etti:

"Bu süreçte maalesef bazı mahkemeler, çiftçilerimizin tedbir kararlarını çok hızlı bir şekilde almasına olanak sağlıyor. Mevzuat çerçevesinde yapılan kaçak kullanım tespiti nedeniyle veya borç nedeniyle kesilmiş elektriğin tekrar bağlanması için borcun ödenmiş olması gerekiyor. Ancak maalesef bazı mahkemeler, şirketimizin savunmasını almadan elektriğin bağlanmasına yönelik kararları hızla alıyor. Evrensel hukuk ilkelerine de aykırı olan bu durum, telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır. Özellikle tarımsal sulama sezonları arasında yaşanan planlı elektrik kesintileri ve yeniden bağlama süreçleri, adil olmayan durumları daha da belirginleştiriyor."

Bir önceki tarımsal sulama döneminin sonunda borç veya kaçak kullanım nedeniyle elektrikleri kesilmesine rağmen çiftçilerin, yeni sezon başlangıcında mahkemelerce verilen tedbir kararıyla aynı gün içerisinde elektriklerini yeniden bağlatabildiklerini belirten Arvas, sulama sezonunun kısa sürmesi nedeniyle, bu süre zarfında kaçak elektrik kullanımının gerçekleştiğini ve çiftçilerin bedelsiz olarak tarlalarını sulayabildiğini aktardı.

Arvas, şu ifadeleri kullandı:

"Abone dahi olmaksızın kaçak elektrik kullanan kimi çiftçilerin elektrikleri kesildiğinde, bazı mahkemeler tarafından yeniden enerji sağlanması yönünde tedbir kararları alınıyor. Bu tür olayları göz önünde buldurduğumuzda, dava süreçlerine dahil edilmesi gereken savunma dosyalarının önemi daha iyi anlaşılıyor. Bu sadece şirketimiz için değil, tüm tarımsal ve mesken abonelerimiz için de daha adil bir süreç oluşturacaktır. Şirket olarak hukuki süreçleri ve uygulamaları titizlikle yürüten hakimlere minnettarız ve onların çabaları için teşekkürü borç biliyorum."