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İkinci Seçil Erzan vakası! 300 milyonluk vurgun yapan banka müdürü Hatice'nin ifadesi ortaya çıktı

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"İkinci Seçil Erzan" vakası olarak kayıtlara geçen ve İzmir'de yüksek kâr vaadiyle iş ve spor dünyasından kişileri 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen banka müdürü Hatice Ö.'nün ifadesine ulaşıldı. 48 yaşındaki şüpheli "Borçlarım vardı, çıkmaza girdim. Mağdurların paralarını da hep bir önceki mağdurun taleplerini karşılamak için kullandım. Faiz ve dolar kurundaki dalgalanmalardan dolayı işin içinden çıkamadım. Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım" dedi.

İzmir'de yüksek kar vaadiyle iş ve spor dünyasından 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen, intihar girişiminde bulunan, sonra da psikiyatri servisine yatırılan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün (48), ifadesi ortaya çıktı. Hatice Ö., "Borçlarım vardı, çıkmaza girdim. Ödemek için böyle bir yola başvurdum. Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım. Tüm işlemler bankacılık faaliyetleri çerçevesinde yapılmıştır. Suçsuzum" dedi.

300 MİLYON LİRA TOPLADI

Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Olay dönemi Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alıp değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'e gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre; Hatice Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayetçi oldu.

İkinci Seçil Erzan vakası! 300 milyonluk vurgun yapan banka müdürü Hatice'nin ifadesi ortaya çıktı

EVİNDE ÇOK SAYIDA İLAÇ İÇİP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında, 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Ekipler, Hatice Ö.'nün, intihar teşebbüsünün ardından pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını saptadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında, polis beklemeye başladı. Yemek yemeyi reddeden Hatice Ö.'nün, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi. Daha sonra Hatice Ö., psikiyatri servisine yatırıldı. Operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

İkinci Seçil Erzan vakası! 300 milyonluk vurgun yapan banka müdürü Hatice'nin ifadesi ortaya çıktı

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI

Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik (48), emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Çelik'in ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çelik'i tutukladı.

İkinci Seçil Erzan vakası! 300 milyonluk vurgun yapan banka müdürü Hatice'nin ifadesi ortaya çıktı

YÜKLÜ MEVDUAT SAHİPLERİ HEDEF ALINMIŞ

Polis ekipleri ayrıca döviz bürosunda, Denizbank Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde aynı gün arama yaptı. Ayrıca Hatice Ö. ile tutuklanan döviz bürosu sahibi S.Ç.'nin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi. Öte yandan Hatice Ö.'nün, özellikle Denizbank'ta yüklü miktarda mevduata olanları gözüne kestirip hedef aldığı, temas grup dolandırıcılık ağının içerisine düşürdüğü öne sürüldü.

İkinci Seçil Erzan vakası! 300 milyonluk vurgun yapan banka müdürü Hatice'nin ifadesi ortaya çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelinin de ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, bir personel olarak rutin görevlerini yaptıklarını, herhangi bir usulsüzlüğe karışmadıklarını söylediği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği E.Y. ve A.A.'yı yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

İkinci Seçil Erzan vakası! 300 milyonluk vurgun yapan banka müdürü Hatice'nin ifadesi ortaya çıktı

"ÇIRPINDIKÇA DAHA DA BATAKLIĞA SAPLANDIM"

Hastanede tedavisi süren Hatice Ö'nün, doktorların uygun görmesi üzerine ifadesi alınabildi. Hatice Ö. ifadesinde, "Borçlarım vardı, çıkmaza girdim. Ödemek için böyle bir yola başvurdum. Mağdurların paralarını da hep bir önceki mağdurun taleplerini karşılamak için kullandım. Faiz ve dolar kurundaki dalgalanmalardan dolayı işin içinden çıkamadım. Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım. Yaptığım tüm işlemler bankacılık faaliyetleri çerçevesinde usulüne uygun yapılmıştır. Suçsuzum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seçil Erzan Denizbank Hatice İzmir Banka Spor Dolandırıcılık Suç Polis Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

şahabettin Ayyıldız:

Hiç yazıyı okumaya gerek yok o kadar çok keklik varki dayanamadım demiştir

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Selim Adanalı:

bunlar duyduklarımız, daha neleri var neleri, çarpan çarpana ülke haline geldik. hoca yoldan saparsa cemaat ne yapsın yoluna bakacak

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