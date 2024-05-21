Danimarka Dışişleri Bakanı UCM'nin İsrail liderleri hakkındaki yakalama kararı başvurusunu değerlendirdi

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki "yakalama kararı" başvurusuna ilişkin, "Bunu not etmekten başka bir şey yapamam." ifadelerini kullandı.

Yerel kaynaklara açıklama yapan Rasmussen, UCM Başsavcısı Han'ın Netanyahu hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmasını değerlendirdi.

Rasmussen, "Bu konuya büyük bir ciddiyetle bakıyorum. UCM'yi tanıyor ve bağımsızlığını savunuyoruz. Dolayısıyla bunu not etmekten başka bir şey yapamam." ifadelerini kullandı.

"Demokratik bir devletin liderinin bir terör örgütü lideriyle eşit düzeyde anılmasını riskli" bulduğunu savunan Rasmussen, "Öte yandan, bu durum UCM'ye saygı duyduğumuz sonucunu değiştirmiyor." dedi.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusu yapmıştı.