Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin kendi kararlarını uygulayabilen, güvenliğini milli imkanlarıyla sağlayan ve savunma teknolojilerinde söz sahibi bir ülke olması için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2027 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının, tarihi yapıları ve eserleri özgün nitelikleriyle koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, tamamlanan restorasyonlar ve açılan yeni müzelerle kültürel mirasın daha geniş bir bölümünü vatandaşların ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin erişimine sunduklarını söyledi.

Bu yıl Dolmabahçe Sarayı Yazı Dairesinin, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldığını anımsatan Yılmaz, 2026'nın önemli kazanımlarından birinin Darphane-i Amire yerleşkesinde tamamlanan müze projesi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, yaklaşık 17 bin metrekarelik alandaki 17 tarihi yapının restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesiyle 5 ihtisas müzesi oluşturulduğunu dile getirerek, Milli Saraylar Porselen Müzesi, Hüsn-i Hat Müzesi, Esliha-i Hümayun Müzesi, Darphane ve Endüstri Araçları Müzesi ile Harita Müzesi'nin 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldığını hatırlattı. Yılmaz, toplam 10 bin 300 eserin sergilendiği bu müzelerle Osmanlı sanat, kültür, askeri ve üretim tarihine ait zengin koleksiyonların ziyaretçilerle buluşturulduğunu kaydetti.

Edirne Sarayı'nın ihyasına yönelik restorasyon, arkeolojik araştırma ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yılmaz, Osmanlı Devleti'nin tarihi yönetim merkezlerinden olan saray yerleşkesinin 2027 yılı sonuna kadar çalışmalar tamamlanarak kültür ve turizm hayatına kazandırılmasının hedeflendiğini anlattı.

Yılmaz, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2025 yılı kesin hesap giderinin 8 milyar 306 milyon lira olduğunu, 2027 yılında Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının bütçesi için 5 milyar 768 milyon lira ödenek öngörüldüğünü söyledi.

Devlet Arşivleri Başkanlığının, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan belge hazinesini çağdaş arşivcilik yöntemleriyle koruyarak bilimsel araştırmaların ve kamu hizmetlerinin istifadesine sunduğunu belirten Yılmaz, 2025 yılı başından Kasım 2026'ya kadar 100 bini aşkın belge ve defter sayfasının restorasyonunun gerçekleştirildiğini aktardı.

Yılmaz, aynı dönemde 6 milyon 358 bin belge görüntüsünün dijitalleştirilerek tarihi kaynakların dijital ortamda korunması ve erişime sunulması yönünde önemli ilerleme sağlandığını ifade ederek, bu ay itibarıyla belge tarama sistemine kayıtlı yerli ve yabancı araştırmacı sayısının 498 bine ulaştığını dile getirdi.

Bütünleşik Arşiv Yönetim Sistemi kapsamında kamu kurumlarının belgelerinin elektronik ortamda yönetilmesine, tarihi değere sahip belgelerin Devlet Arşivlerine kazandırılmasına ve belge yönetiminde ortak standartların geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Yılmaz, Başkanlığın, vatandaşların idari ve hukuki işlemlerinde ihtiyaç duydukları arşiv kayıtlarına erişimini sağladığını, 2025 yılı başından bu aya kadar muhacir ve iskan kayıtları ile özel idare kayıtlarına ilişkin 26 bin 303 başvurunun karşılandığını kaydetti.

Yılmaz, uluslararası arşivcilik alanındaki çalışmaların sürdürüldüğüne dikkati çekerek, kasım ayı itibarıyla işbirliği yapılan ülke sayısının 77'ye ulaştığını söyledi.

Devlet Arşivleri Başkanlığının 2025 yılı kesin hesap giderinin 1 milyar 46 milyon lira olduğunu dile getiren Yılmaz, 2027 yılında Devlet Arşivleri Başkanlığı bütçesi için 1 milyar 916 milyon lira ödenek öngörüldüğünü bildirdi.

"Savunma sanayii faaliyetlerimiz, 1500'e yaklaşan proje sayısına ulaştı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savunma sanayisinde Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin, ülkenin güvenliğinin, bağımsız dış politikasının ve uluslararası alandaki caydırıcılığının temel dayanakları arasında olduğuna işaret ederek, "Bölgemizde yaşanan çatışmalar ve değişen tehditler, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmanın ve ihtiyaç duyduğumuz sistemleri kendi imkanlarımızla geliştirmenin önemini her geçen gün daha açık biçimde göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin kendi kararlarını uygulayabilen, güvenliğini milli imkanlarıyla sağlayan ve savunma teknolojilerinde söz sahibi bir ülke olması için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının bu sürecin koordinasyonunu yürüttüğünü belirten Yılmaz, "2002 yılında 62 projeyle yürütülen savunma sanayii faaliyetlerimiz, bugün 1500'e yaklaşan proje sayısına ulaşmıştır. Aynı dönemde yaklaşık 5,5 milyar dolar olan proje hacmi, 150 milyar doların üzerine çıkmıştır. Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 83'e yükselmiştir. Sektörümüz, 4 bin 100'ün üzerinde firma ve 130 bini aşkın çalışanıyla yüksek teknolojiye dayalı üretimin ve nitelikli istihdamın önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Savunma ve havacılık sektörünün toplam cirosu 2002 yılındaki 1,1 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 25 milyar dolara ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Havacılıktan siber güvenliğe, mikroelektronikten uzay teknolojilerine uzanan yatırımlarla ekonominin yüksek katma değer üretme kapasitesini geliştirdiklerinin altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız, 2025 yılında 10 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye, dünyanın en büyük 11'inci savunma ihracatçısı olmuştur. Yerli kara araçlarımız, deniz platformlarımız, mühimmatlarımız ve insansız sistemlerimiz 185'ten fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Savunma sanayii, nitelikli istihdam ve katma değeri yüksek ihracatla ülkemizin kalkınmasına ve halkımızın refahına güç vermektedir. Aynı zamanda sivil endüstrilere yaygınlaşan teknolojik yenilikleriyle topyekün ekonomik gelişimimize katkı sunmaktadır."

Bu yıl stratejik platformların seri üretime geçişini ve envantere katılımını hızlandırmaya yönelik çalışmaların öne çıktığına dikkati çeken Yılmaz, "Çelik Kubbe"nin, bu doğrultuda yürüttükleri en stratejik projelerden biri olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle ilk teslimatları gerçekleştirilen proje kapsamında, yapay zeka destekli ve katmanlı hava savunma sistemlerinin, radarların ve diğer algılayıcı ve silahların ortak bir ağ içinde çalışmasını sağlayan milli hava savunma mimarisi oluşturulduğunu belirten Yılmaz, bu yöndeki çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

"( Türkiye ) Bütün süreçlerini milli imkanlarıyla gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri"

Yılmaz, milli muharip uçak KAAN'ın, Hava Kuvvetlerinin gelecekteki operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildiğini vurgulayarak, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren beşinci nesil, çok rollü savaş uçağını geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

HÜRKUŞ ve HÜRJET projeleriyle pilot eğitimi ve yakın hava desteğine yönelik milli kabiliyetleri geliştirdiklerini kaydeden Yılmaz, bu platformların uluslararası pazarlarda elde ettiği ihracat başarılarının, havacılık alanındaki tasarım ve üretim yetkinliğini ekonomik değere de dönüştürdüğünü anlattı. Yılmaz, değerlendirmesine şöyle devam etti:

" Türkiye, İHA ve SİHA teknolojileri ile bu sistemlerin operasyonel kullanımında dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasında yer almaktadır. Bayraktar TB2, TB3, ANKA ve AKINCI TİHA gibi platformlarımız, keşif, gözetleme, hedef tespiti ve gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini farklı hava ve harekat şartlarında yerine getirmektedir. Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 Bayraktar KIZILELMA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katarak, bir insansız savaş uçağını operasyonel olarak hizmete alan dünyadaki ilk ülke olma gururunu milletimize yaşattık. Bununla birlikte ANKA-3 de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Türkiye, askeri bir geminin tasarımından inşasına, silah sistemlerinin entegrasyonundan komuta kontrol yazılımlarına kadar bütün süreçlerini milli imkanlarıyla gerçekleştirebilen 10 ülkeden biridir. MİLGEM ve TCG ANADOLU gibi projelerle kazandığımız yetkinlikleri yeni gemi projelerimize ve uluslararası işbirliklerine taşıyoruz. Milli askeri gemi ve denizaltı projelerimizle denizlerdeki caydırıcılığımızı güçlendiriyoruz."

Uzay ve uydu teknolojilerinde GÖKTÜRK ve İMECE ile kazanılan kabiliyetlerin, güvenlik kurumlarının gözlem ve istihbarat ihtiyaçlarına hizmet ettiğini belirten Yılmaz, gelecek dönemde kuantum hesaplama altyapılı siber savunma, yapay zeka destekli otonom sistemler, insansız denizaltı sistemleri ve hipersonik silah teknolojileri alanlarındaki faaliyetleri sürdüreceklerini söyledi.

Yılmaz, değişen tehditlere cevap verecek teknolojileri geliştirirken geleceğin harekat ihtiyaçlarına yönelik hazırlıkları da güçlendireceklerini bildirerek, "Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, seri üretimin gerektirdiği insan kaynağını geliştirirken firmalarımız arasındaki tamamlayıcı işbirliklerini de artıracağız. On İkinci Kalkınma Planı dönemi sonunda hedefimiz, savunma sanayii sektöründe 158 bin çalışanla 30 milyar dolar ciroya ve 12,5 milyar dolar ihracata ulaşmaktır." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığının 2025 yılı kesin hesap giderinin 1 milyar 377 milyon lira olduğunu, 2027 yılında Başkanlık bütçesi için 2 milyar 159 milyon lira ödenek öngörüldüğünü belirten Yılmaz, "Ancak buradan yanlış bir algı oluşmasın. Başkanlığın yürüttüğü projelerin toplam bütçesiyle karıştırılmaması gerekmektedir. Savunma sanayiinde bütçe dışında asıl kaynak Savunma Sanayii Destekleme Fonu. Bu fona 2025 yılında 259 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Önümüzdeki dönemde alternatif kaynaklar geliştirerek savunma sanayiinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye"

Yılmaz, güvenlik tehditlerinin yükseldiği dönemde Milli İstihbarat Teşkilatının, ülkeye yönelik tehditlerin önlenmesine ve devlet politikalarının şekillenmesine katkı sağlayan çalışmalarıyla Türkiye'nin stratejik gücünü desteklediğini belirterek, Teşkilatın, sahadaki etkinliğini teknik ve analitik yetkinlikleriyle birleştirerek terörle mücadele, dış istihbarat ve istihbarata karşı koyma alanlarında görevlerini kesintisiz sürdürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefi doğrultusunda MİT'in, kritik sorumluluklar üstlendiğine işaret eden Yılmaz, "Sürecin milli güvenliğimiz ve milletimizin huzuru gözetilerek ilerletilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir." dedi.

MİT'in istihbarat diplomasisiyle dış politikaya önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Yılmaz, yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojilerle Teşkilatın teknolojik altyapısının geliştirildiğini söyledi.

"e-Devlet, 146 ülkeden 1500'ün üzerindeki proje arasında ikinci oldu"

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat yapısının, güvenlik alanındaki gelişmelere uyum sağlamak ve kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla bu yıl güncellendiğini hatırlatan Yılmaz, MGK Genel Sekreterliğinin 2025 yılı kesin hesap giderinin 415 milyon 505 bin lira olduğunu, 2027 yılında MGK Genel Sekreterliği bütçesi için 907 milyon 88 bin lira ödenek öngörüldüğünü kaydetti.

Yılmaz, geçen yıl Siber Güvenlik Başkanlığını kurduklarını anımsatarak, "Başkanlığımızı kurumsal olarak geliştiriyoruz. Bu Başkanlığımız, 69 milyonu aşkın kullanıcının yararlandığı e-Devlet kapısıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. e-Devlet kapısı, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından 146 ülkeden 1500'ün üzerindeki proje arasında yapılan değerlendirmede dijital devlet kategorisinde ikinci olmuştur." diye konuştu.

Güvenli bulut, yerli iletişim ve elektronik posta altyapıları ile siber güvenlik yazılımlarında milli kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığının 2025 yılı kesin hesap giderinin 19 milyon 607 bin lira, 2027 yılında Siber Güvenlik Başkanlığı bütçesinin ise 6 milyar 285 milyon lira olduğunu anlattı.

Yılmaz, TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yetkisinin önemli araçlarından birinin yazılı soru önergeleri olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na yöneltilen 2 bin 32 soru önergesinin yüzde 87'sine yanıt verildiğini bildirdi.

Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin koordinasyonu konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nın görevlendirildiğini hatırlatan Yılmaz, "Milli davamız Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşması için gayretlerimizi kararlılıkla sürdürürken, bir taraftan da İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları ile KKTC'nin kurumsal ve ekonomik kapasitesini güçlendiriyoruz. Bağımsızlığına, gücüne, siyasi eşitliğine, egemenliğine verdiğimiz önem kadar kalkınmasına ve sosyal refahına da aynı şekilde destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını paylaştığı kurumların, farklı görev alanlarında Türkiye'nin güvenliğine, kalkınmasına ve milletin huzuruna hizmet ettiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kazanılan her yeni kabiliyet, tamamlanan her proje ve sunulan her hizmet, devletimizin bugünün ihtiyaçlarını karşılama ve geleceği hazırlama gücünü artırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı istikrar ve etkin karar alma imkanlarını Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda değerlendirmeyi sürdüreceğiz. 2027 yılı bütçemizin dayanıklılık, refah ve dönüşüm hedefleri doğrultusunda ülkemizin kazanımlarını korumaya, vatandaşlarımızın hayatını iyileştirmeye ve yeni imkanlar geliştirmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanlığımız ile bağlı ve ilgili kurumlarımız, bu hedeflerin hayata geçirilmesi için üzerlerine düşen görevleri yerine getirmektedir, getirmeye devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Komisyondaki bütçe çalışmalarına katkı sağlayan başkan ve üyelere teşekkür etti, 2027 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

(Bitti)

Kaynak: AA