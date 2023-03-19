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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı vizyonumuza, aramıza hiç kimsenin, hiçbir engelin, hiçbir siyaset mühendisliği projesinin girmesine müsaade...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı vizyonumuza, aramıza hiç kimsenin, hiçbir engelin, hiçbir siyaset mühendisliği projesinin girmesine müsaade...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı vizyonumuza, aramıza hiç kimsenin, hiçbir engelin, hiçbir siyaset mühendisliği projesinin girmesine müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı vizyonumuza, aramıza hiç kimsenin, hiçbir engelin, hiçbir siyaset mühendisliği projesinin girmesine müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Siyaset Güncel Haberler

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