Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler, bizim hükümetlerimizdir. Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz." dedi.

"Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında, yurttan ve dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluşan Erdoğan, programda konukların tütün ve tütün ürünleriyle ilgili değerlendirmelerini dinledi.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, sporcular ve gençlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dünyanın farklı coğrafyalarından evlatları, ülkede ve güzel İstanbul'da misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü etkinliklerinin, tütün mamullerinin zararlarına ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum." diye konuştu.

Bu konuda verdiği mücadeleden dolayı AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'a teşekkür eden Erdoğan, "Milyarlarca dolarlık hacmiyle sigara endüstrisinin, çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz. Tütün endüstrisi, yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına kazancına kazanç eklemektedir." ifadelerini kullandı.

"Her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz"

Erdoğan, mevcut rakamların, sorunun ürkütücü boyutunu gözler önüne serdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz; tütün sadece insanı zehirlemiyor, aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Dünya genelindeki çocuk nüfusunun yaklaşık yarısı, tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor. Sigara dumanı 4 binden fazla toksik ve kanserojen madde içeriyor. Tütün ürünlerinin içindeki toksin ve diğer kanserojen maddeler havaya yayılarak, içen kişinin yakınındakiler için kirli bir ortam oluşturmakta. Tütün kullanmadığı halde, tütüne maruz kalanların, yani pasif içicilerin durumu daha kötü, daha vahimdir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor."

Kendisinin gençlik yıllarından itibaren sigaraya karşı verdiği mücadeleyi, milletin çok iyi bildiğini söyleyen Erdoğan, yakın çevresinden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meretin zararlarına karşı açıkça uyardığını dile getirdi.

Erdoğan, tütün kullananların sigara paketlerine el koyduklarını, onlardan bırakacaklarına dair söz aldıklarını, üzerlerine isim ve tarih yazdıkları sigara paketlerine Cumhurbaşkanlığında özel makam ayırdıklarını ve teşhir ettiklerini anlattı.

"Bu sinsi tehlikeye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz"

Düzenledikleri çeşitli etkinliklerle gençleri sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. 'Dumansız Hava Sahası' ve 'Havanı Koru' kampanyalarıyla toplumsal farkındalığı arttırmaya çalıştık. Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler bizim hükümetlerimizdir. Tavizsiz tavrımız neticesinde, ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz."

Erdoğan, sorumluluk duygusuyla hareket ederek akranlarına örnek oldukları için programa katılan gençleri ve sporcuları tebrik etti.

"Sigara endüstrisi yeryüzüne yıkıcı zararlar veriyor"

Programda söz alan, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da tütünsüz bir dünya hayali kuran, dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerle "Dünya Tütünsüz Günü" ve "Çevre Haftası"nı birleştirdikleri bir programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu seneki Dünya Tütünsüz Günü'nün temasının "çocukları sigara kartellerinin oyunlarından korumak" olduğunu ve bu konu üzerinde bugün çokça konuşacaklarını söyleyen Durgut, "Sizlerin de bildiği üzere sigara endüstrisi aynı zamanda insanlığın yaşam kaynaklarını kirleterek ve tüketerek yeryüzüne de yıkıcı zararlar veriyor. Sigara endüstrisinin neden olduğu çoraklaşma, açlık, çocuk işçiliği sömürüsü, kirlilik ve sayısız birçok zararı, önümüzdeki bulunan kürede resmetmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Durgut, "Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor" sloganıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda yeni bir kampanya başlattıklarını ve kampanyanın filmini ilk defa burada paylaşacaklarını belirtti.

Kampanya kapsamında hazırlanan filmde, sigaranın her yıl 8 milyon insanı öldürdüğü, 600 milyon ağaç ve 200 bin hektar araziye zarar verdiği, 84 milyon ton karbondioksit kirliliği ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden olduğuna değinildi.

Filmin izletilmesinin ardından söz alan serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen de denizlerde en çok sigara izmaritiyle karşılaştığını vurguladı.

Ercümen, denizlere ulaşan 8 milyon ton çöpün yüzde 73'ünün sigara izmariti olduğunu, küresel iklim krizi ile mücadelede denizlerin bu atıklar yüzünden boğulduğunu söyledi.

Yapılan kıyı temizliği ve su altı çalışmalarında gördükleri pozitif değişimlerin kendisine umut verdiğini belirten Ercümen, nefesinin sonuna kadar mücadele etmeyi istediğini dile getirdi.

Erdoğan'dan Ercümen'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu sigara izmaritleri su altında sizleri ciddi manada da rahatsız ediyordur." ifadesini kullanması üzerine Ercümen, "Tüm denizlerimizi, hem deniz canlılarını hem de yani şu an oksijeni filtreleyen okyanuslarımızı tehlike altında bırakıyor." dedi.

Ercümen'i özellikle tebrik ettiğini belirten Erdoğan, "Bu sıfır atık konusunda gerçekten sporcularımız içerisinde ciddi bir mücadele verdiniz ve bu mücadelede de bütün sporcu kardeşlerimize örnek oldunuz. Bundan dolayı tüm milletim adına sizleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Para milli sporcu Miray Ulaş da para yelken alanında dünya ikincisi olduğunu, Türkiye'ye madalya kazandıran ilk ve tek para yelken sporcusu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yelken sporunun zor olduğunu belirtmesi ve bu sporu nasıl başardığını sorması üzerine Ulaş, şunları söyledi:

"Aslında başlı başına yelken zor çünkü doğayla mücadele ediyoruz ama tabii bizim teknelerimiz daha çok para sporculara göre dizayn edilmiş tekneler, o şekilde yarışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın paratriatletiyim. Hayatımızın büyük bir çoğunluğu suya bağlı, fakat doğal su kaynaklarımız sigara izmaritinden kaynaklı kirlenmekte. İzmarit atıkları aynı zamanda hem denizlerimizi kirletiyor hem de denizde çözülmesi yaklaşık 10 yıla kadar çıkabiliyor. Kirliliğin arasında da yarıştığımız oluyor, yani sadece içenlere değil çevremize ve doğamıza da zarar veriyor. Bunun düzelmesini istiyoruz."

Erdoğan da Körfez bölgelerinde bu durumun daha rahatsız olabileceğini belirterek, Ulaş'ı tebrik etti.