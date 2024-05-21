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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160. yıl dönümünde paylaşım yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160'ıncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çerkes kardeşlerin yaşadığı acıları paylaşarak hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160'ıncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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