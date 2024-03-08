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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan, daha sonra Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar' programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer eşlik etti.

Erdoğan'ın, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar" programına katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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