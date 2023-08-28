Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Karadeniz Tahıl Koridoru'na ilişkin "Rusyasız anlaşmanın hayatta kalabileceğinden şüphelerimiz var. Dolayısıyla çabalarımız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması konusunda.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Karadeniz Tahıl Koridoru'na ilişkin "Rusyasız anlaşmanın hayatta kalabileceğinden şüphelerimiz var. Dolayısıyla çabalarımız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması konusunda." dedi.

Kılıç, NTV canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden başlama ihtimali var mı?" sorusuna üzerine Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel önem atfettiği ve bizzat takip ettiği tahıl koridorunun yaklaşık bir yıldır hayatta olduğunu hatırlattı.

Şu anda yaşanılanların "durma dönemi" olarak adlandırılabileceğini belirten Kılıç, "Rusya tarafı çekildiğini beyan etmekle beraber kendisinin beklentisi içerisindeki belli şartların oluşması durumunda devam edebileceğini söyledi. Ukrayna tarafı da bu anlamda müzakerelerin devam etmesi konusunda bir olumsuzluk olmadığını. İstanbul'daki merkezde de şu anda zaten hem Birleşmiş Milletler'den hem Ukrayna tarafından görevliler hala orada. Dolayısıyla bizim bu çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Önceliğin tahıl koridorunda mevcut modelin devam etmesi olduğunu ifade eden Kılıç, "Şu anda herhangi bir alternatif, başka bir unsur, yol düşünmüyoruz. Rusyasız buradaki anlaşmanın hayatta kalabileceğinden şüphelerimiz var. Dolayısıyla çabalarımız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması konusunda." dedi.

Kılıç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini, ziyaretin ana konularından birini tahıl koridorunun oluşturacağını bildirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa vadede yüz yüze görüşme planına dair bir netlik var mı?" sorusuna Kılıç, "Muhtelif farklı tarihler ve farklı formatlar üzerinde çalışıyoruz şu anda. Tarihsel anlamda olmayacak olan durumlar netleşmiş durumda. Olabilecek tarihler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Burada birinci öncelik Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile beraber yüz yüze bir araya gelmesini en kısa sürede sağlamak." yanıtını verdi.

Rusya'yla, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Türkiye'ye ziyareti sonrasında soğukluk yaşandığı yönündeki iddialara katılmadığını belirten Kılıç, Türkiye'nin savaşın başından beri her iki tarafa güven verebildiğini ifade etti.

"Suriye ile görüşmeler belli seviyelerde devam ediyor"

Kılıç, yurt dışındaki çeşitli ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e ve kutsallara yapılan saldırılara ilişkin de Türkiye'nin bu konuda bir duruşu olduğunu, bu tip ihanet içeren saldırılara karşı her zaman dik durduğunu ve Danimarka'nın bu noktada attığı adımının doğru olduğunu kaydetti.

İsveç'in NATO üyeliği sürecinin olumlu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kılıç, Vilnius Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümet olarak duruşu ortaya koyduğunu, bu anlamda çalışmaların bu duruş üzerinden devam ettiğini söyledi.

Kılıç, Suriye'yle görüşmelerin belli seviyelerde devam ettiğini, önceliğin Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan Suriye vatandaşlarının evlerine dönmeleri konusunda olduğunu belirtti.