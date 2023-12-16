Çubuk'ta İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto yürüyüşü düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. İHH Çubuk Şubesi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi ve Gazze'de ölen çocuklar için dua etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirildi.

İhh Çubuk Şubesi öncülüğünde ilçedeki sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Çubuk Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Merkez Cami önünde toplandı.

"Çubuk Gazze için yürüyor" temasıyla yapılan yürüyüşe katılanlar, "Özgür Filistin", "Katliama dur de", "İsrail sivilleri hedef alıyor", "Susma dünya katliama 'dur' de", "Soykırıma hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Katılımcıların İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiği yürüyüş, Atatürk Parkı'nda son buldu.

Burada 10 yaşındaki Zümra Çakır tarafından Gazze'de öldürülen çocuklar için şiir okundu.

Merkez Camisi imamlarından Uğur Arslan tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

İHH Çubuk Temsilcisi Abdülhamit Ateş, Filistin'deki soykırıma karşı farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu farkındalığın dünyanın her tarafına yayılmasını istiyoruz. İsrail yaklaşık 2,5 milyon insanı ablukaya almış, her gün binlerce insanı katlediyor. Bu zulüm sona erene kadar bu programlarımız devam edecek." diye konuştu.

Yürüyüşe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da destek verdi.