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Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı

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Mayıs ayı enflasyonuyla ilgili, "En kötüsü geride kaldı" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; mayıs ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 3,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 75,45 seviyesine yükseldi. Yıllık enflasyon, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI"

Sosyal medyadan "En kötüsü geride kaldı" başlığıyla bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek" ifadelerine yer verdi.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ"

Fiyat istikrarına ulaşmak için biraz daha zaman gerektiğini vurgulayan Bakan Şimşek, "Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız" dedi.

İşte Bakan Şimşek'in o açıklaması;

Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Dezenflasyon İş Dünyası Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

yanık kremi:

en kötüsü geride kaldı, sırada daha kötüleri var..

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11
yanıtYanıtla
FA null:

bak bakalım 2 aydır TL karşısinda dolar değer kaybediyor

yanıt9
yanıt37
yanık kremi:

iki aydır nelerden vazgeçip kuru sabit tutuyorlar, iki aydır cebimizden yurtdışı yatırımcıları, turistleri ürkütmemek için ne kadar verdik sayın FA?

yanıt2
yanıt0
Murat Bahar:

Yav hehe

61
8
yanıtYanıtla
SUNSET null:

"şimdiye kadar olan fragmandı" demek istedi.

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yanıtYanıtla
JokerAllame:

en kötüsü geride kaldı şimdi daha en kotu yeniler geliyor :))))

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4
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Serdar null:

belli bi kesım vatandaş perişan oldu halâ aynı şeyleri söylüyolar nebati beyler de türk lirası dibi gördü daha da düşecek yeri yok diyodu eeeeeeee noldu

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hüseyin altintas:

gözümüzü bir kapatıp acmisiz birde bakmisiz ülke cennete dönmüş:-)

32
4
yanıtYanıtla
Ütopik Yorumcu:

selam söyle o yare ne güzel

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2
yanıtYanıtla
Deniz Tutar:

vallahi 40 yıldır hep en kötüsü geride kaldı deniliyor... ama ezilen hep yerli halk... elitlerin keyfi yerinde...

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