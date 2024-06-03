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Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti

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Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımında Ebrar Karakurt attığı sayı ile maça damga vurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi. Bu sonuçla ABD etabını 4'te 4 yaparak bitiren Filenin Sultanları, dünya sıralamasındaki liderliğini de sürdürdü.

"VOLEYBOLDA TRİVELA VURUŞU"

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada Ebrar Karakurt attığı sayı ile maça damga vurdu. "Ebrar Karakurt, geometriyi büktü" başlığıyla sosyal medyada paylaşılan videonun altına "Çok güzel bir smaç. Tekrar tekrar izledim", "Voleybolda trivela vuruşu", "İç bükey vuruş", "Topa falso vermiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Ebrar Karakurt Spor Haberler

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Yorumlar (3)

İstanbul 34:

THY kiymetimizi bilmesede her türlü falso verilir

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İzmarit:

Tanrısı yardım etmiştir.

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Mhmt xxx:

Ne topa falso vermesi ne imkansız vuruşu resmen smaç yapamamış elinin dışına gelen top haliyle file dibine düşüyor amma abarmışınız

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