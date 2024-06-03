Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi. Bu sonuçla ABD etabını 4'te 4 yaparak bitiren Filenin Sultanları, dünya sıralamasındaki liderliğini de sürdürdü.

"VOLEYBOLDA TRİVELA VURUŞU"

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada Ebrar Karakurt attığı sayı ile maça damga vurdu. "Ebrar Karakurt, geometriyi büktü" başlığıyla sosyal medyada paylaşılan videonun altına "Çok güzel bir smaç. Tekrar tekrar izledim", "Voleybolda trivela vuruşu", "İç bükey vuruş", "Topa falso vermiş" şeklinde yorumlar yapıldı.